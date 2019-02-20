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10:06 (мск), источник: Аргументы и факты

Жизнь с протянутой рукой. Как в России пытались бороться с нищенством

65 лет назад, 20 февраля 1954 года, МВД СССР направило руководству ЦК и Совмина доклад о мерах по предупреждению и ликвидации нищенства.

Источник: РИА "Новости"

Милицейское начальство с тревогой отмечало: в крупных городах и промышленных центрах Советского Союза продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство. Принятый за два с половиной года до того указ президиума Верховного совета СССР от 23 июля 1951 года «О мерах борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами» проблему не решил.

За время действия указа милицией в городах и на транспорте было задержано около 450 тыс. нищих. В докладе приводилась бесстрастная статистика: 70% задержанных составили инвалиды войны и труда. МВД объясняло, что закона о принудительном содержании таких людей в домах инвалидов нет, и предлагало преобразовать эти самые дома в учреждения закрытого типа с особым режимом, фактически — в тюрьмы.

Безнадежный «Рассвет»

Это была настоящая трагедия для многих фронтовиков: безрукие, безногие, на самодельных инвалидных тележках, они просили милостыню по вагонам и на рынках. Жестоко искалеченные войной, некоторые из них не хотели возвращаться к родным и добровольно уходили в инвалидные дома, хотя случалось, что близкие сами их туда сдавали.

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Жизнь в домах инвалидов и интернатах была зачастую не менее страшной, чем на фронте. Но даже таких заведений не хватало: из 35 домов инвалидов и интернатов, которые должны были построить в 1952 году, к 1954 году построили всего 4.

Не меньше было в те годы и нищенствующих колхозников. Осенью 1954 г. комиссия Министерства госконтроля СССР, проверяя колхозы Калужской области, с удивлением выяснила: в некоторых из них колхозникам выдавали по 5 копеек на трудодень, 100−300 г зерна и 3−4 кг сена и соломы. Комиссия пришла к выводу, что при такой низкой оплате труда колхозникам просто не остаётся ничего другого, как побираться. В то же время было отмечено, что многие трудоспособные колхозники, имеющие дома с надворными постройками, скот и птицу, занимаются нищенством для получения дополнительного дохода.

К примеру, в том же 1954 году труженики расположенного под Калугой колхоза «Рассвет» в массовом порядке ринулись в Москву с целью стать профессиональными нищими. Причём занимались этим многие члены семей коммунистов, в домах которых был достаток.

Профессия — «калека»

Испокон веков нищих на Руси оберегали, считалось, что подать милостыню обездоленному — это всё равно, что подать самому Христу. «Домострой» предписывал всяких «калик перехожих и страдающих» приглашать в свой дом, чтобы накормить, напоить и согреть их, «ибо они заступники перед Богом за грехи». Такое милосердное отношение к нищим спровоцировало появление в их среде настоящих «профессионалов».

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Пётр I, человек решительный и бескомпромиссный, нищих не любил. Ещё в 1691 г. царь приказал выпроваживать их из Москвы, особенно тех, кто только прикидывался нищим и калекой. При повторном появлении таких людей в городе били кнутом и ссылали в Сибирь. После Петра также издавалось множество указов о запрещении заниматься нищенством. А при Екатерине II в губернских городах учредили приказы общественного призрения, в обязанности которых входило устройство богаделен, работных и смирительных домов.

Далеко не все нищие на Руси были людьми без крова. С давних времён артели из крестьян, лишённых возможности или не желающих жить своим трудом, отправлялись за милостыней в богатые губернии и столицы. Собираясь в путь, они облачались в лохмотья и специально придавали своим повозкам убогий вид. Зато деревни таких артельщиков, куда в конце концов они возвращались, отличались от соседских зажиточностью.

Страшнее «мамки» зверя нет

Накануне революции в России для задержанных полицией нищих и бездомных существовали работные дома. Были и дома трудолюбия, куда приходили добровольно, ночлежные дома и столовые для нищих и бездомных.

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В СССР попрошайничество и бродяжничество считались проявлением паразитического образа жизни, за них предусматривалась уголовная ответственность. В современной России попрошаек и бездомных уголовно не наказывают, но существуют криминальные группировки, крышующие «нищенский бизнес», заставляющие определённую категорию лиц заниматься этим промыслом и получающие от него основной доход.

В крупных городах количество точек, которые держат криминальные структуры, исчисляется сотнями и тысячами, ежегодно они приносят своим хозяевам миллионы долларов. «Нищая мафия» работает по законам рынка. Старушка, беременная или инвалид для роли убогого стоит дешевле, ребёнок для «мамки-попрошайки» — дороже. И это неслучайно. Женщина с малышом на руках, просящая помощи у прохожих на улице или у пассажиров метро или электричке, вызывает больше доверия.

Вот только дети у таких «мамок» почти всегда подозрительно крепко спят, несмотря на шум вокруг. Секрет прост: на время сбора денег детишек, чтобы не мешали процессу, накачивают сильнодействующими успокоительными, а то и алкоголем. Самое страшное, что груднички редко живут больше трёх месяцев.

Если в старину самой большой категорией нищих были погорельцы, настоящие и мнимые, то сейчас на их место пришли другие граждане, пытающиеся разжалобить сердобольных прохожих. Отличаются лишь версии свалившегося на них «несчастья»: одни просят денег якобы на срочную операцию, другие — на «приют для брошенных животных», третьи — на дорогу домой после того, как их «обворовали». И, судя по количеству попрошаек, исчезновение этой профессии по-прежнему не грозит.

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