Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аргументы и факты. Кастрация кота
Спецслужбы изучат контакты Москвы и немецких ультраправых
Виктория Лопырева показала фигуру в купальнике после родов
Нюша сделала новую прическу
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Крутите барабанКак «уничтожают» еду на «Поле чудес»
Молодая жена Николаева готовится стать мамой во второй раз
Студентка узнала о рождении дочери через три дня после родов
Почему дергается глаз и что с этим делать?
Диетолог рекомендовала россиянам съедать на Масленицу не больше трех блинов в день
The Guardian назвал возможную причину ухода Сарри из «Челси»
Чемпионат Европы по биатлону стартует в Белоруссии
Пугачева, Галкин и Бабкина повеселились на юбилее Муравьевой
Федорова сделала яркий макияж и стала копией голливудской актрисы
Авария, в которой разбились 47 авто: видео из США
Трактор уcтроил дрэг-гонку с мотоциклистами
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Горячую воду будут отключать всего на 3 дня
Фоторепортажи
16Скончался кутюрье Карл Лагерфельд
12Самые красивые пейзажные фото года
00:31 (мск), источник: РИА Новости

Кошка Шупетт может оказаться наследником кутюрье Карла Лагерфельда

ПАРИЖ, 20 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Бирманская кошка по кличке Шупетт (Choupette) может оказаться главным наследником умершего во вторник кутюрье Карла Лагерфельда.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Пушистая красавица появилась у Лагерфельда в 2011 году — друг попросил позаботиться о питомце, а потом не забрал его назад. За время совместной жизни с кошкой модельер написал книгу о любимице, а сама кошка обзавелась аккаунтом в сети Instagram, где на нее подписано 147 тысяч человек, и в Twitter, где число подписчиков составляет почти 50 тысяч.

Как отмечает телеканал LCI, кошка сама «зарабатывала» деньги.

Так, только в 2014 году за две фотосессии — одну для немецкой марки машин, а вторую для японской косметики — животное получило 3 миллиона евро.

Лагерфельд не раз говорил, что именно Шупетт — «центр его мира». В интервью на канале France3 в 2015 году модельер заявил, что «у Шупетт есть свое состояние, она наследница, и если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться». Даже говоря о похоронах, Лагерфельд, как отмечает издание Point, просил, чтобы после смерти его кремировали, а прах бы развеяли вместе с прахом его мамы и кошки, если вдруг кошка умрет раньше него.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает газета Figaro, во Франции запрещено оставлять наследство животным, поскольку они не являются ни физическими, ни юридическими лицами. Это могло бы получиться в Германии, гражданином которой являлся модельер, но по закону в случае споров о наследстве учитывается страна проживания усопшего, которой была Франция.

«Тем не менее, существуют альтернативные решения», — отмечает газета. Например, таким решением может быть ассоциация или фонд, который бы позаботился о дальнейшей жизни привыкшей к роскоши кошки, или физическое лицо, которого бы Лагерфельд указал в завещании.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего Отто Лагерфельда. В 1952 году он переехал в Париж. В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 1983 году он стал художественным директором Дома Chanel. Знаменитый кутюрье скончался во вторник в возрасте 85 лет. Журнал Public сообщил, что причиной смерти Лагерфельда стал рак поджелудочной железы.

Чем запомнится Карл Лагерфельд
Во время загрузки произошла ошибка.
19 февраля© Ньюстюб
 Обратный эффект: США помогли России накопить 450 миллиардов долларов
Журналистку Times не впечатлила 'бездушная' Москва без очередей и авосек
Юнкер: отсрочка для Brexit создаст проблемы
Туристов накрыло мощной лавиной в Альпах
Ученые нашли намеки на существование «кротовых нор»
Фотограф снял нападающую на него акулу
Лопырева рассказала, почему назвала сына в честь Месси
Неймар рассказал, как два дня проплакал из-за травмы
Спорт
Закон Родченкова убьет мировой спорт: когда он будет принят? Миллион долларов штрафа или американская тюрьма за допинг для гражданина любой страны
Hi-Tech
На Тайване нашли базу американских ракет От спутников не скрыть ничего
Авто
В Туркменистане женщин лишают прав (и запретили Lada) В Ашхабаде столичная полиция, останавливая женщин за рулем, под любым предлогом отбирает водительские удостоверения
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Конец советского феномена: почему дачи оказываются «вне закона»
Дети
Молодая жена Николаева готовится стать мамой во второй раз У композитора уже есть две дочери
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь