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10:01 (мск), источник: ТАСС

В Совфеде предложили включать в трудовой стаж многодетных родителей уход за всеми детьми

КИСЛОВОДСК, 20 февраля. /ТАСС/. Инициатива состоит в том, чтобы засчитывать 1,5 года по уходу за ребенком в стаж многодетных матерей и отцов, имеющих больше четырех детей.

Источник: Reuters

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предложил включить полуторагодовалый период ухода за детьми в трудовой стаж многодетных родителей, вне зависимости от количества детей в семье. Об этом рассказал ТАСС во вторник в Кисловодске в рамках рабочей поездки по Ставрополью глава комитета Андрей Кутепов.

Законодательная инициатива готовится, предложение — засчитывать полтора года по уходу за ребенком в стаж многодетных мам и пап, имеющих больше четырех детей.
Андрей Кутепов
сенатор

Кутепов пояснил, что сейчас законодательством на каждого ребенка, с которым сидит многодетная мама, засчитывается трудовой стаж в 1,5 года, однако он ограничен. «Максимальное значение: за четырех детей — шесть лет, больше ничего не засчитывается, даже если у вас будет восемь детей. Мы предложили учитывать также стаж на всех детей», — рассказал он.

Также в числе предложений — засчитывать в стаж период ухода за ребенком многодетными одинокими отцами, приемными родителями.

«Эта же мера соцподдержки необходима и в отношении многодетных отцов, оставшихся по разным обстоятельствам без жен. … Мужчины воспитывают детей сами, и у них вообще не идет никаких пособий, эта мысль также включена в инициативу», — рассказал Кутепов.

Также комитет предлагает восстановить ранее существовавшее в СССР почетное звание «Мать-героиня», которого удостаивали многодетных женщин.

«Это звание вполне достойно возрождения. … Мы проработали этот вопрос, в течение весенней сессии планируем этот вопрос отработать», — рассказал Кутепов.

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