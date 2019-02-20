Наградные скидки

Источник: Reuters

Как стало известно «Ъ», вслед за введением льгот для военнослужащих в подведомственных «Военторгах» министр обороны Сергей Шойгу предложил и другим ритейлерам предоставить «преференции» обладателям военных наград. Получение запроса подтвердили в Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), сообщив, что изучают предложение. Остальные ритейлеры идею министра не комментируют. Отраслевые эксперты признают, что потери сетей от подобных программ вряд ли будут серьезными, тем более что их условия можно четко ограничить. Однако участники рынка опасаются, что в случае успеха Минобороны «поток льготников станет бесконечным».

Об инициативе Сергея Шойгу ввести систему льгот для определенных категорий военнослужащих в коммерческих магазинах «Ъ» рассказали несколько источников в Минобороны. По их словам, письмо от 15 февраля было разослано нескольким крупным компаниям с широкой географией распространения. «Ъ» удалось ознакомиться с письмом исполнительному директору Х5 Retail Group Игорю Шехтерману:

В целях повышения социального статуса граждан Российской Федерации, награжденных орденом Мужества и (или) медалью «За отвагу», предлагается рассмотреть возможность предоставления им преференций в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»

По словам одного из собеседников «Ъ», предложение ушло «как минимум восьми игрокам» и четыре из них ответили, что «положительно рассматривают идею».



В Х5 Retail Group подтвердили получение письма и изучают предложение. У всех магазинов группы существует своя программа лояльности, добавили там: например, есть скидки для пенсионеров и специальные условия для покупателей с детьми. Речь идет о скидках на 5−10% в определенные часы и различные дни.



В сетях «О́кей», «Дикси» и «Азбука вкуса» отказались от комментариев, но не опровергли получение письма. В «Магните» и «Ашане» на запросы «Ъ» не ответили. В «Ленте» сообщили, что не знакомы с предложениями Минобороны, но у сети действуют скидки в 3−8% на определенный ассортимент, в том числе для участников боевых действий и членов семей погибших военнослужащих.



Идея господина Шойгу стала продолжением практики, уже введенной в ведомственных магазинах «Военторг». По данным «Красной звезды», министр распорядился создать в них на постоянной основе систему преференций не только для военнослужащих, но и для ветеранов вооруженных сил, Великой Отечественной войны и граждан, которые не являются военными. Магазины предназначены для обеспечения военнослужащих и находятся почти во всех регионах России, в их ассортименте более 3,5 тыс. товаров, в том числе линейка одежды, сувениры и продукты питания. Однако, отмечает один из источников «Ъ», ряд товаров в магазинах сети не представлен: например, в отдаленных гарнизонах бывает сложно купить детские игрушки.



Сейчас все преференции и льготы для военных в РФ регламентируются законом «О статусе военнослужащих». В нем о льготах в коммерческих магазинах ничего не говорится.

Изменения в закон вносить не планируется, источники «Ъ» утверждают, что предложение Сергея Шойгу «носит исключительно рекомендательный характер».

Масштабы потерь ритейлеров от новых скидок оценить сложно, в том числе потому, что невозможно назвать точное число кавалеров упомянутых министром наград. Известно, что только за Афганистан медалью «За отвагу» было награждено 48,69 тыс. человек. В настоящее же время открытая наградная статистика в РФ не публикуется. Однако из награждений последних лет, упомянутых в открытых источниках, известны, например, орден Мужества за № 91505, медаль «За отвагу» (уже российского образца) за № 66411. Эти цифры даже с учетом граждан других стран (как в случае с ветеранами Афганистана), получивших сразу несколько наград, уже умерших и награжденных посмертно, позволяют предположить, что в РФ живут десятки тысяч кавалеров.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что потери будут серьезными: некоторые сети, например «Пятерочка», уже предоставляют скидки в определенные часы по пенсионному удостоверению, а это десятки миллионов покупателей.

Предоставление скидок в размере 5% даже, например, для 500 тыс. человек—обладателей орденов вряд ли окажет реально негативное влияние на финансовые показатели федеральных сетей, соглашаются аналитики Knight Frank. Тем более ритейлеры могут ограничить ассортимент, попадающий под действие социальных программ. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков добавляет, что персонифицированная программа от Минобороны может стать для сетей одним из способов снижения зависимости от тотальных распродаж при сохранении и даже привлечении покупателей. Но, подчеркивает господин Востриков, решение о скидках должно приниматься руководством сети добровольно.

В то же время в неофициальных разговорах участники рынка менее лояльны к идее Минобороны.