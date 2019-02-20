Школы отправляют в культпоход
Министр просвещения объяснила, что подразумевает введение «культурного норматива».
Министр просвещения объяснила, что подразумевает введение «культурного норматива».
В Министерстве просвещения пояснили, что внедрение «культурного норматива» в школах будет рассчитано только на учащихся начальной и средней школы и поможет им изучить культуру своего региона. О совместной разработке проекта в рамках Российского инвестиционного форума рассказали министр просвещения Ольга Васильева и министр культуры Владимир Мединский. «Культурный норматив» установит количество выставок, экскурсий и театральных постановок, которые учащиеся обязаны будут посетить во время обучения. В учительском профсоюзе опасаются, что инициатива повлечет дополнительную нагрузку на преподавателей.
Глава Министерства просвещения Ольга Васильева, выступая на «Пятом канале», пояснила, что скорее всего инициатива не коснется старшеклассников, готовящихся к экзаменам, и затронет только начальную и среднюю школу. Министр также пояснила, что проект направлен именно на изучение региональной культуры и должен стимулировать школьников из небольших населенных пунктов к посещению региональных центров и изучению культуры региона.
Эксперты министерств еще прорабатывают проект, и до сих пор неизвестно, сколько именно мероприятий должны будут посещать школьники. Рассказать «Ъ», кто именно будет устанавливать и контролировать норму — департаменты образования или сами школы, в министерстве пока не смогли. При этом заместитель министра культуры Ольга Ярилова, отвечая на вопросы журналистов, заявила об оптимальной «цифре сто (мероприятий.— “Ъ”) в течение года, например». Между тем в профсоюзе «Учитель» считают, что инициатива может обернуться лишней нагрузкой на учителей. «Даже несколько дополнительных мероприятий, если за них будет отвечать классный руководитель, это огромная нагрузка. Если в Москве могут неплохо доплачивать за классное руководство, то в регионах — нет, притом что там еще и плохо обстоят дела с соблюдением трудовых прав. К примеру, учителя заполняют табели по питанию, что совсем не должно входить в их обязанности», — сказала «Ъ» оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.
По заявлению учителей, организованные экскурсии запретили не только в учебное время, но и в каникулы, кроме того, под запрет якобы попали платные экскурсии, а бесплатные возможны только с разрешения школы с предварительным письменным согласием от родителей каждого учащегося.
В Министерстве просвещения запрет опровергли и переадресовали вопросы «Ъ» в московский департамент образования, но там на них оперативно ответить не смогли. Одна из учительниц, пожелавшая не раскрывать своего имени, рассказала, что о запрете руководство сообщило в устной форме, отметив, что он, вероятно, связан с «борьбой с поборами в школах». Еще одна из преподавателей, ранее заявлявших о запрете, отказалась от комментариев. В Министерстве просвещения «Ъ» заявили, что «поборы в школах и так строго запрещены», а «экскурсии никто не запрещает», и напомнили про проект с Минкультом. В профсоюзе «Учитель» «Ъ» также рассказали, что к ним сотрудники школ и родители с проблемой запрета экскурсий не обращались. При этом в профсоюзе отметили, что если подобная инициатива и имела место, то она, скорее всего, «носит исключительно рекомендательный характер и наверняка действительно направлена против поборов и коррупции в школах». Там также подчеркнули, что существуют некоторые ограничения, такие как запрет департамента образования Москвы на экскурсии вместо уроков. «Заявка на мероприятие должна быть подписана директором не позднее, чем за десять дней. И директор вправе отказать, если ему
Ксения Миронова