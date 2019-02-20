Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иванка Трамп громко высказалась о России, США и ФРГ
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
Студентка узнала о рождении дочери через три дня после родов
Ани Лорак примерила роскошную розовую шубу
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Крутите барабанКак «уничтожают» еду на «Поле чудес»
Не по зубам: чемпион России погиб в драке с охранником
Шифрин возмущен новостью о замужестве Фатеевой
Женщину-инвалида насиловали, били и ограбили: реакция полиции
«Муж на час» избил и изнасиловал журналистку
30 тысяч $ за ночь: Серябкину обвинили в оказании эскорт-услуг
Два самолёта в Индии столкнулись лоб в лоб - видео
Муж Анны Нетребко похудел на 14 килограммов
Лера Кудрявцева в пиджаке со снежинками разочаровала фанатов
В Туркменистане женщин лишают прав (и запретили Lada)
Subaru готовит новый кроссовер
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
Фоторепортажи
8Закрытая граница
12Самые красивые пейзажные фото года
11:21 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Школы отправляют в культпоход

Министр просвещения объяснила, что подразумевает введение «культурного норматива».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Министерстве просвещения пояснили, что внедрение «культурного норматива» в школах будет рассчитано только на учащихся начальной и средней школы и поможет им изучить культуру своего региона. О совместной разработке проекта в рамках Российского инвестиционного форума рассказали министр просвещения Ольга Васильева и министр культуры Владимир Мединский. «Культурный норматив» установит количество выставок, экскурсий и театральных постановок, которые учащиеся обязаны будут посетить во время обучения. В учительском профсоюзе опасаются, что инициатива повлечет дополнительную нагрузку на преподавателей.

Глава Министерства просвещения Ольга Васильева, выступая на «Пятом канале», пояснила, что скорее всего инициатива не коснется старшеклассников, готовящихся к экзаменам, и затронет только начальную и среднюю школу. Министр также пояснила, что проект направлен именно на изучение региональной культуры и должен стимулировать школьников из небольших населенных пунктов к посещению региональных центров и изучению культуры региона.

Эксперты министерств еще прорабатывают проект, и до сих пор неизвестно, сколько именно мероприятий должны будут посещать школьники. Рассказать «Ъ», кто именно будет устанавливать и контролировать норму — департаменты образования или сами школы, в министерстве пока не смогли. При этом заместитель министра культуры Ольга Ярилова, отвечая на вопросы журналистов, заявила об оптимальной «цифре сто (мероприятий.— “Ъ”) в течение года, например». Между тем в профсоюзе «Учитель» считают, что инициатива может обернуться лишней нагрузкой на учителей. «Даже несколько дополнительных мероприятий, если за них будет отвечать классный руководитель, это огромная нагрузка. Если в Москве могут неплохо доплачивать за классное руководство, то в регионах — нет, притом что там еще и плохо обстоят дела с соблюдением трудовых прав. К примеру, учителя заполняют табели по питанию, что совсем не должно входить в их обязанности», — сказала «Ъ» оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.

При этом за несколько дней до объявления о проекте московские учителя, наоборот, пожаловались в социальных сетях на запрет вывозить школьников на экскурсии. По их словам, в нескольких школах Москвы руководство запретило возить учеников на экскурсии в связи с рекомендациями департамента образования.

По заявлению учителей, организованные экскурсии запретили не только в учебное время, но и в каникулы, кроме того, под запрет якобы попали платные экскурсии, а бесплатные возможны только с разрешения школы с предварительным письменным согласием от родителей каждого учащегося.

В Министерстве просвещения запрет опровергли и переадресовали вопросы «Ъ» в московский департамент образования, но там на них оперативно ответить не смогли. Одна из учительниц, пожелавшая не раскрывать своего имени, рассказала, что о запрете руководство сообщило в устной форме, отметив, что он, вероятно, связан с «борьбой с поборами в школах». Еще одна из преподавателей, ранее заявлявших о запрете, отказалась от комментариев. В Министерстве просвещения «Ъ» заявили, что «поборы в школах и так строго запрещены», а «экскурсии никто не запрещает», и напомнили про проект с Минкультом. В профсоюзе «Учитель» «Ъ» также рассказали, что к ним сотрудники школ и родители с проблемой запрета экскурсий не обращались. При этом в профсоюзе отметили, что если подобная инициатива и имела место, то она, скорее всего, «носит исключительно рекомендательный характер и наверняка действительно направлена против поборов и коррупции в школах». Там также подчеркнули, что существуют некоторые ограничения, такие как запрет департамента образования Москвы на экскурсии вместо уроков. «Заявка на мероприятие должна быть подписана директором не позднее, чем за десять дней. И директор вправе отказать, если ему что-то не понравится. Если это выезд за пределы Москвы, нужно предупредить полицию, получить сопровождение, оформить массу документов. Директора, видимо, решили просто с этим не связываться на всякий случай», — предположил сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий.

Ксения Миронова

 Деньги улетели в космос: работы на «Прогрессе» оказались фиктивными
Куда трудоустроился бывший министр МЧС Пучков?
Путин выступает с посланием Федеральному собранию (видео)
Суд признал незаконной комиссию за снятие наличных с кредиток
Депутат Госдумы предложил штраф за грязные носки в плацкарте
Как выглядит самый страшный висячий мост в Альпах (фото)
Слезы и разбитые мечты: пуховики как культовая вещь из 90-х
Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана
Названы самые популярные подарки ко Дню защитника Отечества
Спорт
Выиграет ли Роналду «дерби неудачников»? В среду в Мадриде отношения в 1/8 финала начнут выяснять «Атлетико» и «Ювентус» — клубы, проигравшие за последние пять лет по два финала Лиги чемпионов
Hi-Tech
Раскрыт дизайн складного iPhone Ждем в 2020 году.
Авто
Самые доступные внедорожники — что есть на рынке? Что купить, если нужны четыре ведущих колеса, а денег в обрез?
Кино
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем Звезда фильма «Карнавал» отметила 70-летие в кругу российских знаменитостей
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Дети
Дети Утяшевой и Воли разрисовывают стены в квартире (фото) Новый кадр сделал 5-летний Роберт
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь