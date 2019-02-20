Школы отправляют в культпоход

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В Министерстве просвещения пояснили, что внедрение «культурного норматива» в школах будет рассчитано только на учащихся начальной и средней школы и поможет им изучить культуру своего региона. О совместной разработке проекта в рамках Российского инвестиционного форума рассказали министр просвещения Ольга Васильева и министр культуры Владимир Мединский. «Культурный норматив» установит количество выставок, экскурсий и театральных постановок, которые учащиеся обязаны будут посетить во время обучения. В учительском профсоюзе опасаются, что инициатива повлечет дополнительную нагрузку на преподавателей.

Глава Министерства просвещения Ольга Васильева, выступая на «Пятом канале», пояснила, что скорее всего инициатива не коснется старшеклассников, готовящихся к экзаменам, и затронет только начальную и среднюю школу. Министр также пояснила, что проект направлен именно на изучение региональной культуры и должен стимулировать школьников из небольших населенных пунктов к посещению региональных центров и изучению культуры региона.



Эксперты министерств еще прорабатывают проект, и до сих пор неизвестно, сколько именно мероприятий должны будут посещать школьники. Рассказать «Ъ», кто именно будет устанавливать и контролировать норму — департаменты образования или сами школы, в министерстве пока не смогли. При этом заместитель министра культуры Ольга Ярилова, отвечая на вопросы журналистов, заявила об оптимальной «цифре сто (мероприятий.— “Ъ”) в течение года, например». Между тем в профсоюзе «Учитель» считают, что инициатива может обернуться лишней нагрузкой на учителей. «Даже несколько дополнительных мероприятий, если за них будет отвечать классный руководитель, это огромная нагрузка. Если в Москве могут неплохо доплачивать за классное руководство, то в регионах — нет, притом что там еще и плохо обстоят дела с соблюдением трудовых прав. К примеру, учителя заполняют табели по питанию, что совсем не должно входить в их обязанности», — сказала «Ъ» оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.

При этом за несколько дней до объявления о проекте московские учителя, наоборот, пожаловались в социальных сетях на запрет вывозить школьников на экскурсии. По их словам, в нескольких школах Москвы руководство запретило возить учеников на экскурсии в связи с рекомендациями департамента образования.