Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мужчина создал мелодию из кошачьего мяуканья. Послушайте ее
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
4 главные ошибки родителей в первый год жизни ребенка
Кира Найтли вышла на красную дорожку в многослойном платье Chanel
Как выглядит самая дорогая квартира в Москва-Сити: фото
Крутите барабанКак «уничтожают» еду на «Поле чудес»
Не по зубам: чемпион России погиб в драке с охранником
Шифрин возмущен новостью о замужестве Фатеевой
«ИП Пирогова»: Подкаминская на съемках самого вкусного сериала
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Роналду трижды разбил сердце «Атлетико» в ЛЧ
«Спартак» не смог удержать победу в товарищеском матче в Турции
Что обнаружил Росздравнадзор в клинике Елены Малышевой
В Чечне рассказали о состоянии Кадырова
В Туркменистане женщин лишают прав (и запретили Lada)
Subaru готовит новый кроссовер
Дольщиков больше не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Фоторепортажи
10Прощание с Децлом
14Скончался актер Сергей Юрский
04:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети восхитились суперлунием

Пользователи Сети во всем мире выкладывают фотографии суперлуния — явления, при котором спутник приближается к Земле на минимальное расстояние. Это произошло в ночь на 19 февраля.

6
фотографий
6
фотографий

В прошлый раз суперлуние можно было наблюдать 21 января, оно совпало с полным затмением Луны. Тогда ночное светило приблизилось к земному шару на 357,3 тысячи километров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Расстояние между Землей и Луной колеблется от 357 тысяч километров до 406 тысяч из-за эллиптической орбиты Луны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы наблюдать явление, полнолуние должно наступить за три дня до или через три дня после того, как спутник будет проходить через ближайшую к Земле точку. В этом году такого больше не будет.

 Кадыров рассказал о двух днях под капельницей
Россиян предупредили о попадании в финансовую яму
Юнкер: отсрочка для Brexit создаст проблемы
Украина может отказаться от Евровидения из-за России
Ученые нашли намеки на существование «кротовых нор»
Фотограф снял нападающую на него акулу
Американец показал, как течет вода внутри замерзшего дерева
Неймар рассказал, как два дня проплакал из-за травмы
Спорт
Роналду трижды разбил сердце «Атлетико» в ЛЧ В среду мадридский клуб встретится со своим злым гением
Hi-Tech
На Тайване нашли базу американских ракет От спутников не скрыть ничего
Авто
В Туркменистане женщин лишают прав (и запретили Lada) В Ашхабаде столичная полиция, останавливая женщин за рулем, под любым предлогом отбирает водительские удостоверения
Кино
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион» Актриса стала героиней программы Леры Кудрявцевой и не побоялась ответить на финальный вопрос
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Дети
Молодая жена Николаева готовится стать мамой во второй раз У композитора уже есть две дочери
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь