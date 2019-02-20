В сети восхитились суперлунием
Пользователи Сети во всем мире выкладывают фотографии суперлуния — явления, при котором спутник приближается к Земле на минимальное расстояние. Это произошло в ночь на 19 февраля.
Пользователи Сети во всем мире выкладывают фотографии суперлуния — явления, при котором спутник приближается к Земле на минимальное расстояние. Это произошло в ночь на 19 февраля.
В прошлый раз суперлуние можно было наблюдать 21 января, оно совпало с полным затмением Луны. Тогда ночное светило приблизилось к земному шару на 357,3 тысячи километров.
Расстояние между Землей и Луной колеблется от 357 тысяч километров до 406 тысяч
Чтобы наблюдать явление, полнолуние должно наступить за три дня до или через три дня после того, как спутник будет проходить через ближайшую к Земле точку. В этом году такого больше не будет.