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06:27 (мск), источник: Интерфакс

Коллекторское агентство под Томском оштрафовали за звонки человеку без долга

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Управление федеральной службы судебных приставов привлекло к административной ответственности коллекторское агентство за звонки и сообщения местному жителю, который не являлся должником и не имел просроченных обязательств, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

Источник: Агентство «Москва»

«На протяжении нескольких месяцев сотрудники компании звонили и направляли мужчине сообщения с требованием оплатить долг перед банком. Неоднократные заявления гражданина, что он не тот, кто им нужен, звонившие оставляли без внимания», — говорится в сообщении.

В ходе проверки ведомство возбудило административное дело по статье «Совершение юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации».

Арбитражный суд Томской области оштрафовал агентство на 50 тысяч рублей.

Отмечается, что данное коллекторское агентство наказывают уже в третий раз — ранее за назойливость его оштрафовали на общую сумму 100 тысяч руб.

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