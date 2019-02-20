Коллекторское агентство под Томском оштрафовали за звонки человеку без долга

Источник: Агентство «Москва»

«На протяжении нескольких месяцев сотрудники компании звонили и направляли мужчине сообщения с требованием оплатить долг перед банком. Неоднократные заявления гражданина, что он не тот, кто им нужен, звонившие оставляли без внимания», — говорится в сообщении.

В ходе проверки ведомство возбудило административное дело по статье «Совершение юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации».

Арбитражный суд Томской области оштрафовал агентство на 50 тысяч рублей.