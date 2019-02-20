Названы самые популярные подарки ко Дню защитника Отечества

Источник: РИА Новости

«В этом году мы видим, что при приобретении подарков покупатели все больший акцент делают на практичных категориях товаров».

Так, в преддверии Дня защитника Отечества на покупку электроники россияне стали тратить на 5% больше, чем в прошлом году — средний чек составил 7230—7260 рублей. За год количество таких покупок увеличилось на 37%. При этом наибольшее предпочтение отдают беспроводным наушникам, игровым консолям и смартфонам.

На одежду, в том числе брюки, джинсы и свитера россияне тратили в среднем 3120—3150 рублей (на 5% больше, чем в 2018 году). Число покупок за год возросло на 11%.

Кроме того, растет спрос на материалы для авторемонта и запчасти, охотничьи и рыболовные аксессуары, патроны и комбинезоны.