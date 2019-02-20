Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россиян могут лишить стажа и пенсий: кто рискует в первую очередь
В Туркменистане женщин лишают прав (и запретили Lada)
12 самых опасных сексуальных поз
Лера Кудрявцева в пиджаке со снежинками разочаровала фанатов
Дольщиков больше не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Крутите барабанКак «уничтожают» еду на «Поле чудес»
Не по зубам: чемпион России погиб в драке с охранником
Шифрин возмущен новостью о замужестве Фатеевой
Женщину-инвалида насиловали, били и ограбили: реакция полиции
«Муж на час» избил и изнасиловал журналистку
«Лион» обнулил «Барселону». Что будет в ответном матче?
«Он обделался». Американский тренер опозорил русскую звезду НХЛ
Юлия Барановская вышла в свет с новой стрижкой
Нюша сделала новую прическу
Авария, в которой разбились 47 авто: видео из США
Трактор уcтроил дрэг-гонку с мотоциклистами
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Почему дачи оказываются «вне закона»
Фоторепортажи
10Прощание с Децлом
10Они настоящие
11:06 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые популярные подарки ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В этом году самыми популярными подарками на День защитника Отечества станут гаджеты, одежда и обувь. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Источник: РИА Новости

«В этом году мы видим, что при приобретении подарков покупатели все больший акцент делают на практичных категориях товаров».

Новость
Гламур головного мозга. Сколько стоит изобразить богатую жизнь в Instagram

Так, в преддверии Дня защитника Отечества на покупку электроники россияне стали тратить на 5% больше, чем в прошлом году — средний чек составил 7230—7260 рублей. За год количество таких покупок увеличилось на 37%. При этом наибольшее предпочтение отдают беспроводным наушникам, игровым консолям и смартфонам.

На одежду, в том числе брюки, джинсы и свитера россияне тратили в среднем 3120—3150 рублей (на 5% больше, чем в 2018 году). Число покупок за год возросло на 11%.

Кроме того, растет спрос на материалы для авторемонта и запчасти, охотничьи и рыболовные аксессуары, патроны и комбинезоны.

В этом году дополнительного выходного по случаю празднования Дня защитника Отечества не будет. Это связано с тем, что выходной день с субботы, 23 февраля, решили перенести на пятницу, 10 мая. Однако в пятницу, 22 февраля, можно будет уйти с работы на час раньше.

 Обратный эффект: США помогли России накопить 450 миллиардов долларов
Журналистку Times не впечатлила 'бездушная' Москва без очередей и авосек
Шойгу предложил торговым сетям ввести льготы для орденоносцев
Слезы и разбитые мечты: пуховики как культовая вещь из 90-х
Суд признал незаконной комиссию за снятие наличных с кредиток
«Об этом не принято говорить»: тайны шариатских судов в России
Китай начал испытывать «плазменную артиллерию»
Коллекторов оштрафовали за звонки человеку без долга
С протянутой рукой. Как в России пытались бороться с нищенством
Спорт
Выиграет ли Роналду «дерби неудачников»? В среду в Мадриде отношения в 1/8 финала начнут выяснять «Атлетико» и «Ювентус» — клубы, проигравшие за последние пять лет по два финала Лиги чемпионов
Hi-Tech
Раскрыт дизайн складного iPhone Ждем в 2020 году.
Авто
Самые доступные внедорожники — что есть на рынке? Что купить, если нужны четыре ведущих колеса, а денег в обрез?
Кино
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем Звезда фильма «Карнавал» отметила 70-летие в кругу российских знаменитостей
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Конец советского феномена: почему дачи оказываются «вне закона»
Дети
Дети Утяшевой и Воли разрисовывают стены в квартире (фото) Новый кадр сделал 5-летний Роберт
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь