Названы самые популярные подарки ко Дню защитника Отечества
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В этом году самыми популярными подарками на День защитника Отечества станут гаджеты, одежда и обувь. Об этом сообщает RT со ссылкой на
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В этом году самыми популярными подарками на День защитника Отечества станут гаджеты, одежда и обувь. Об этом сообщает RT со ссылкой на
«В этом году мы видим, что при приобретении подарков покупатели все больший акцент делают на практичных категориях товаров».
Так, в преддверии Дня защитника Отечества на покупку электроники россияне стали тратить на 5% больше, чем в прошлом году — средний чек составил 7230—7260 рублей. За год количество таких покупок увеличилось на 37%. При этом наибольшее предпочтение отдают беспроводным наушникам, игровым консолям и смартфонам.
На одежду, в том числе брюки, джинсы и свитера россияне тратили в среднем 3120—3150 рублей (на 5% больше, чем в 2018 году). Число покупок за год возросло на 11%.
Кроме того, растет спрос на материалы для авторемонта и запчасти, охотничьи и рыболовные аксессуары, патроны и комбинезоны.
В этом году дополнительного выходного по случаю празднования Дня защитника Отечества не будет. Это связано с тем, что выходной день с субботы, 23 февраля, решили перенести на пятницу, 10 мая. Однако в пятницу, 22 февраля, можно будет уйти с работы на час раньше.