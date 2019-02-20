Как выглядит самый страшный подвесной мост в Европе (фото)
С него открывается завораживающий вид.
С него открывается завораживающий вид.
В Швейцарских Альпах на горе Титлис на высоте 3041 метров над уровнем моря находится невероятный висячий мост под названием Трифт. Его длина составляет 100 метров, а ширина — всего один метр. Он считается одним из самых высоких и самых страшных подвесных мостов в Европе.
Мост был построен в 2004 году энергетической компанией для проведения электро- и гидромонтажных работ в окрестностях ледника Трифт. Но в 2009 году после шести недель ремонтных работ мост открыли как туристическую достопримечательность. Его сделали более безопасным, снабдив дополнительной системой стальных канатов.
Несмотря на то, что висячий мост кажется очень опасным, он способен выдержать до 500 тонн веса и порывы ветра до 200 километров в час.
В ясную погоду с моста Трифт открывается завораживающий вид на швейцарские Альпы и Италию.