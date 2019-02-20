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11:13 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как выглядит самый страшный подвесной мост в Европе (фото)

С него открывается завораживающий вид.

В Швейцарских Альпах на горе Титлис на высоте 3041 метров над уровнем моря находится невероятный висячий мост под названием Трифт. Его длина составляет 100 метров, а ширина — всего один метр. Он считается одним из самых высоких и самых страшных подвесных мостов в Европе.

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Мост был построен в 2004 году энергетической компанией для проведения электро- и гидромонтажных работ в окрестностях ледника Трифт. Но в 2009 году после шести недель ремонтных работ мост открыли как туристическую достопримечательность. Его сделали более безопасным, снабдив дополнительной системой стальных канатов.

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Несмотря на то, что висячий мост кажется очень опасным, он способен выдержать до 500 тонн веса и порывы ветра до 200 километров в час.

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В ясную погоду с моста Трифт открывается завораживающий вид на швейцарские Альпы и Италию.

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