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12:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Макаревич предложил «убрать ментов от молодежной культуры»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич на заседании общественного совета при комитете Госдумы России по культуре призвал оставить в покое молодых исполнителей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля.

На заседании совета, отвечая на вопрос, что делать с молодежной культурой, сказал: вы им не мешайте. Помогать не надо. Они сами справятся. Только не мешайте. Уберите от них ментов, вообще не позволяйте ментам вмешиваться в вопросы культуры. И весь совет это тут же поддержал.
Андрей Макаревич

Музыкант добавил, что считает идиотизмом меру, предусматривающую возрастную маркировку произведений и концертов, и призвал отменить ее. «Я понимаю, что это пустяк, по сравнению с глобальными вещами, которые вокруг происходят. Но хотя бы этот бред убрать из повседневной жизни, уже немножко светлее станет пространство», — сказал он.

В том же интервью он объяснил, почему в России необходимо запретить «орать по телевизору», и назвал процентное соотношение идиотов к здравомыслящим людям на планете.

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