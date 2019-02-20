Макаревич предложил «убрать ментов от молодежной культуры»

На заседании совета, отвечая на вопрос, что делать с молодежной культурой, сказал: вы им не мешайте. Помогать не надо. Они сами справятся. Только не мешайте. Уберите от них ментов, вообще не позволяйте ментам вмешиваться в вопросы культуры. И весь совет это тут же поддержал.

Андрей Макаревич