Девять тысяч лет назад обитатели Арктики ездили на ярмарки за 2000 километров

Источник: Институт археологии РАН

Ближайший источник обсидиана, из которого сделаны древние каменные орудия на острове Жохова — Чукотка, в тысячах километров от острова Жохова. Находка указывает на возможность существования торговли ярмарочного типа в российской Арктике еще в среднем каменном веке. Соответствующая статья опубликована в Antiquity.

Остров Жохова находится на 76 градусе северной широты. На нем еще в прошлом веке была обнаружена мезолитическая стоянка, существовавшая 9 300 — 8 600 лет назад. Здесь найдено около десятка тысяч каменных артефактов, 54 тысячи костей (и фрагментов костей) животных, 300 изделий из оленьего рога и бивней мамонта, а также около тысячи предметов из дерева.

Последние наводят на мысль о завозе сюда как минимум сырья для их изготовления: и сегодня, и десять тысяч лет назад земли острова Жохова безлесны. Здесь же были найдены самые древние в мире детали деревянных саней и изделия из бересты. Занятия жителей острова были довольно специфическими: среди костей диких животных (кормовой базы местного населения) преобладают кости белых медведей. В историческое время охота за таким зверем не лежит в основе рациона ни одного народа Арктики, в том числе из-за очень опасных для людей заболеваний, носителями которых является белый медведь.

В настоящее время стоянка на острове Жохова — это самое раннее в мире свидетельство не только обитания человека в высокоширотной Арктике, но и наличия у него ездового транспорта.

Авторы новой работы проанализировали 79 сделанных из обсидиана изделий, найденных на остров. Среди всех камней природного происхождения у него самый острый скол, которым можно резать как скальпелем.

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Ближайшее месторождение обсидиана— озеро Красное в низовьях реки Анадырь на Чукотке. Даже по прямой до него 1 500 километров, но в реальности маршрут не мог идти через море, а значит его длина была около двух тысяч километров. Чтобы достоверно выяснить, оттуда ли обсидиан с острова Жохова, авторы провели геохимический анализ 14 артефактов, взятых по методу случайной выборки (то есть среди них были как и осколки из окрестностей Красного, так и обсидиан из других источников).

В итоге удалось надежно доказать, что именно из района озера Красное обсидиан попал на остров Жохова. Как отмечают исследователи, для каменного века это пример сверхдальней транспортировки сырья. Скорее всего, камень получен не в результате целевого похода, а в результате торговли на чем-то вроде стихийных ярмарок, которые этнографы отмечали в Арктике среди местных народов в историческое время, вплоть до XIX века. До таких ярмарок добирались ранней весной, когда поверхность тундры наиболее проходима.

Ученые отмечают, что, скорее всего, остров Жохова в то время был частью материка — процесс подъема уровня морских вод в тот момент еще не завершился. Это может и объяснять тот факт, что позднее, после подъема уровня моря, следов постоянного населения на острове не было.