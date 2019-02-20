Расшифрован геном большой белой акулы

Ученые могут найти способ борьбы с раком у людей благодаря большим белым акулам.

Это очень крупные животные, которые живут около 70 лет. Оба фактора теоретически повышают шансы онкогенных мутаций у этих рыб. Но на самом деле у акул заболеваемость раком очень низкая — гораздо ниже, чем у людей. Это заинтересовало исследователей из США, России и Португалии.

В итоге международная команда исследователей, включая ученых из СПбГУ, полностью расшифровала геном самой долгоживущей хрящевой рыбы. Результаты их работы опубликованы в PNAS.

У большой белой акулы 41 пара хромосом, тогда как у человека только 23 пары.

Ученые обнаружили у рыбы генетические изменения, которые помогли этому виду просуществовать примерно на 500 млн лет дольше, чем любое другое позвоночное на Земле.

Эти изменения связаны с долголетием акул и с их известной способностью быстро заживлять раны. Мутации также объясняют, почему эти рыбы вырастают такими большими. Кроме того, ученые выделили у акулы группу генов, связанную с устойчивостью к раку.

Ученые приступают к детальному изучению этих мутаций, чтобы найти ключ к долголетию, эффективному лечению ран, борьбе с возрастными заболеваниями и раком у людей.