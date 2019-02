На этой неделе первые три строчки в хит-параде Billboard Hot 100 заняли песни 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored и Thank U, Next с одноименного альбома Арианы Гранде. Пятая студийная пластинка Thank U, Next также занимает первую строчку 200 лучших альбомов Billboard. «Горячая сотня» Billboard фактически является официальным хит-парадом США. ​