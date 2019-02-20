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14:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Зафиксирована первая в истории кибератака Северной Кореи на Россию

Специалисты по информационной безопасности зафиксировали атаку на российские компании со стороны хакеров, базирующихся в Северной Корее. Как сообщает Check Point, это первое за историю наблюдений скоординированное нападение на российские структуры из КНДР.

Источник: AP 2019

Отслеживающие хакерскую активность эксперты считают, что за атаками стоит подразделение северокорейской группы Lazarus под названием Bluenoroff. Это ответвление Lazarus занимается операциями, связанными с извлечением денежной прибыли. Так, в 2014 году Bluenoroff атаковала сервера Sony Pictures Entertainment и украла 81 миллион долларов у Центрального банка Бангладеш.

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Заражение компьютеров происходит по следующей цепочке. Жертва получает ZIP-файл, который содержит два документа: PDF с «приманкой» и вредоносный документ Word с макросами. Вредонос загружается через Dropbox, после чего на устройстве активируется скрипт VBS, который загружал с сервера CAB-файл. В процессе атак хакеры сократили цепочку и усовершенствовали систему таким образом, что макросы Word сами подгружали на компьютер бэкдор.

На причастность Lazarus к атакам указывает троян KEYMARBLE, которым пользуются хакеры. О нем говорится в прошлогоднем отчете Министерства внутренней безопасности США и Федерального бюро расследований. Они пришли к выводу, что варианты бэкдора используется правительством КНДР.

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