Названо самое популярное животное для контрабанды (видео)
На него охотятся ради мяса и чешуи.
На него охотятся ради мяса и чешуи.
Панголинов признали животными, которые стали самым популярным «товаром» у контрабандистов.
Это млекопитающие, похожие на броненосцев и муравьедов. Их тело покрыто крупными роговыми ромбическими чешуйками. Живут панголины в Южной Африке и
На панголинов охотятся ради мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства. Торговля этими животными запрещена, но контрабандистов это не останавливает. Панголины внесены в список исчезающих животных.
Недавно крупную партию панголинов спасли из рук контрабандистов в ЮАР. Теперь они восстанавливаются в специализированном центре близ Йоханнесбурга.
«Их держали без еды около 17 дней. Некоторых — две недели. Животных перевозили в сумках или мешках. Все это время им не давали ни воды, ни еды. Когда мы их получили, панголины были истощены, обезвожены. Им нужна была срочная медицинская помощь», — говорит ветеринар Карин Лоуренс.
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