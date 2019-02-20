Названо самое популярное животное для контрабанды (видео)

Панголинов признали животными, которые стали самым популярным «товаром» у контрабандистов.

Это млекопитающие, похожие на броненосцев и муравьедов. Их тело покрыто крупными роговыми ромбическими чешуйками. Живут панголины в Южной Африке и Юго-Восточной Азии. Они ведут ночной образ жизни, а днем прячутся в норах или дуплах.

На панголинов охотятся ради мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства. Торговля этими животными запрещена, но контрабандистов это не останавливает. Панголины внесены в список исчезающих животных.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/2963c118-fdb1-4476-ba0a-f7d522672829" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1293218" target="_blank">Самое популярное животное для контрабанды</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно крупную партию панголинов спасли из рук контрабандистов в ЮАР. Теперь они восстанавливаются в специализированном центре близ Йоханнесбурга.

«Их держали без еды около 17 дней. Некоторых — две недели. Животных перевозили в сумках или мешках. Все это время им не давали ни воды, ни еды. Когда мы их получили, панголины были истощены, обезвожены. Им нужна была срочная медицинская помощь», — говорит ветеринар Карин Лоуренс.