Рогозин усомнился в способности SpaceX превзойти РФ в ракетных двигателях

Источник: РИА "Новости"

Маск не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь. Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородо-керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть. Дмитрий Рогозин глава Роскосмоса

«Хочу сказать, что дай бог им удачи создать двигатель лучше, чем у нас. Пока не получится, Россия в этой части номер один в мире» — отметил Рогозин.

Ранее основатель и руководитель компании Илон Маск в своем твиттере сообщил, что разрабатываемый компанией SpaceX двигатель Raptor побил рекорд российского аналога РД-180 по показателю уровня давления в камере сгорания. «Сегодня Raptor достиг 268,9 бар, побив прежний рекорд потрясающего российского РД-180», — сообщил он в микроблоге.

Ранее в «Роскосмосе» со ссылкой на главного конструктора предприятия Петра Левочкина так отреагировали на твит руководителя компании SpaceX: «Господин Маск, не будучи техническим специалистом, не учитывает, что в двигателе РД-180 для ракеты-носителя Atlas используется совершенно другая топливная схема — “кислород-керосин”, а это иные параметры работы двигателя. Это как сравнивать дизельный и бензиновый двигатель внутреннего сгорания. А если учитывать то, что “Энергомаш” сертифицировал двигатель с 10% запасом, то давление в камере сгорания РД-180 — выше 280 атмосфер».

Левочкин пояснил, что компания SpaceX создает двигатель Raptor на компонентах кислород и метан или как принято в российской классификации — схема «газ-газ».

«В подобного рода схемах такой уровень давления в камере сгорания не является чем-то выдающимся — в своих разработках для данных схем мы закладываем уровень давления в камере более 300 атмосфер. А сам параметр давление в камере не является выходной характеристикой двигателя, такой как тяга и удельный импульс», — сказал он.