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15:46 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Уэльсе нашли покрытое монетами дерево — что это?

На пляже в Уэльсе обнаружили дерево, испещренное несколькими сотнями монет. Предмет озадачил нашедшую его пожилую пару.

Источник: ROWLI REES

Некоторые из монет на дереве довольно старые.

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Вероятнее всего, это обломок «дерева желаний». В Британии есть традиция, которой несколько сотен лет, — люди втыкают монеты в дерево, чтобы им сопутствовала удача.

Дерево во многих архаичных культурах считается обителью духа, который может прийти на помощь человеку, совершившему определенный ритуал. Отголоском этого представления считается привычка стучать по дереву для предотвращения беды, она есть во многих странах мира.

Втыкать монеты в дерево — сугубо британский обычай. Ранее такие деревья находили на всей территории британских островов. Возраст некоторых из них достигает несколько сотен лет.

Источник: ROWLI REES
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