InSight начал передавать сводки марсианской погоды
Исследовательский аппарат InSight на Марсе начал передавать сводки погоды. Температура там в последние дни не поднимается выше -10 градусов Цельсия, дует сильный ветер.
Исследовательский аппарат InSight на Марсе начал передавать сводки погоды. Температура там в последние дни не поднимается выше -10 градусов Цельсия, дует сильный ветер.
InSight — миссия NASA по изучению внутреннего строения и состава Марса. В ноябре 2018 года спускаемый аппарат приземлился на поверхность планеты в районе равнины Элизий на экваторе и начал исследования. Главная цель InSight — изучение геологической истории, состава коры и мантии Марса и тектонической активности в его недрах. Для этого аппарат оснащен сейсмометрами и зондами. Но кроме них на борту аппарата также есть оборудование для измерения погоды TWINS (Temperature and Wind for InSight, т.е. температура и ветер для «Инсайта»), и с 19 февраля аппарат начал передавать ежесуточные сводки марсианской погоды.
Ученые уже располагают данными по температуре, ветру и давлению на поверхности Марса за период с 11 по 17 февраля. Теплее всего было днем 11 февраля — всего -10 °C, холоднее всего — 17 февраля (-17 °C). Ночью на Марсе холоднее, чем
Максимальная скорость ветра за эти дни достигала 16,9 метров в секунду, что по шкале Бофорта характеризуется как крепкий ветер. На Земле при таком ветре качаются стволы деревьев. Минимальная скорость ветра достигала 11,7 метра в секунду. Давление — 719−723 Паскалей, т.е. около 5,5 миллиметров ртутного столба (земная норма, 760 миллиметров ртутного столба — 101 325 Па).
С помощью комплекса сенсоров APS (Auxiliary Payload Subsystem, подсистема вспомогательной полезной нагрузки) InSight может записывать данные о погоде ежесекундно на протяжении всего сола (марсианского дня) и передавать их на Землю каждый день. И эти данные он будет передавать следующие два земных года, что позволит ученым отследить смену сезонов на Марсе.