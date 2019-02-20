InSight начал передавать сводки марсианской погоды

Аппарат InSight. Стрелками указаны стойки аппарата TWINS | Источник: NASA

InSight — миссия NASA по изучению внутреннего строения и состава Марса. В ноябре 2018 года спускаемый аппарат приземлился на поверхность планеты в районе равнины Элизий на экваторе и начал исследования. Главная цель InSight — изучение геологической истории, состава коры и мантии Марса и тектонической активности в его недрах. Для этого аппарат оснащен сейсмометрами и зондами. Но кроме них на борту аппарата также есть оборудование для измерения погоды TWINS (Temperature and Wind for InSight, т.е. температура и ветер для «Инсайта»), и с 19 февраля аппарат начал передавать ежесуточные сводки марсианской погоды.

Ученые уже располагают данными по температуре, ветру и давлению на поверхности Марса за период с 11 по 17 февраля. Теплее всего было днем 11 февраля — всего -10 °C, холоднее всего — 17 февраля (-17 °C). Ночью на Марсе холоднее, чем где-либо на Земле — температура достигает -95 °C. Таким образом среднесуточная температура колеблется в районе -64 °C — примерно такую же показывал градусник в якутском Оймяконе, когда там был установлен морозный рекорд 1933 года.

Максимальная скорость ветра за эти дни достигала 16,9 метров в секунду, что по шкале Бофорта характеризуется как крепкий ветер. На Земле при таком ветре качаются стволы деревьев. Минимальная скорость ветра достигала 11,7 метра в секунду. Давление — 719−723 Паскалей, т.е. около 5,5 миллиметров ртутного столба (земная норма, 760 миллиметров ртутного столба — 101 325 Па).