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15:52 (мск), источник: Mail.ru Новости

Архитекторы превратили заброшенный терминал аэропорта в роскошный ретро-отель

Уникальное место для тех, кто любит путешествовать.

В старом пустующем терминале аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке построили первый отель, посвященный известной американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA), которая работала в стране с 1930 по 2001 год. Новый отель получил соответствующее название — TWA Hotel.

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Над дизайном отеля работали специалисты сразу четырех архитектурных фирм: Lubrano Ciavarra Architects, INC Architecture & Design, Beyer Blinder Belle и Stonehill Taylor, которые решили сохранить классический ретро-дизайн в бело-красных цветах.

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Также архитекторы старались отразить историю.

В лобби, в деловом и развлекательном центрах присутствуют оригинальные сидения из зоны ожидания старого терминала.

Кроме того, здесь можно посмотреть экспонаты мини-музея, в котором представлены униформа бортпроводниц 40−60-х годов прошлого века, мебель и старые туристические плакаты.

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Из-за того, что TWA Hotel находится в зоне действующего аэропорта, особое внимание архитекторы уделили проблеме звукоизоляции. Так что гости смогут наблюдать за взлетающими и приземляющимися самолетами, совершенно не слыша шума.

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Пока аэроотель смогли посмотреть только инвесторы и журналисты, но официально TWA Hotel откроется 15 мая 2019 года.

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