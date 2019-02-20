Архитекторы превратили заброшенный терминал аэропорта в роскошный ретро-отель

В старом пустующем терминале аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке построили первый отель, посвященный известной американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA), которая работала в стране с 1930 по 2001 год. Новый отель получил соответствующее название — TWA Hotel.
Над дизайном отеля работали специалисты сразу четырех архитектурных фирм: Lubrano Ciavarra Architects, INC Architecture & Design, Beyer Blinder Belle и Stonehill Taylor, которые решили сохранить классический ретро-дизайн в бело-красных цветах.
Также архитекторы старались отразить историю.
В лобби, в деловом и развлекательном центрах присутствуют оригинальные сидения из зоны ожидания старого терминала.
Кроме того, здесь можно посмотреть экспонаты мини-музея, в котором представлены униформа бортпроводниц 40−60-х годов прошлого века, мебель и старые туристические плакаты.
Из-за того, что TWA Hotel находится в зоне действующего аэропорта, особое внимание архитекторы уделили проблеме звукоизоляции. Так что гости смогут наблюдать за взлетающими и приземляющимися самолетами, совершенно не слыша шума.
Пока аэроотель смогли посмотреть только инвесторы и журналисты, но официально TWA Hotel откроется 15 мая 2019 года.