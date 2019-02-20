В Великобритании воссоздадут мост короля Артура

Легендарный мост к замку Тинтагель будет воссоздан благодаря пожертвованию в размере 2,5 млн фунтов (около 3,3 млн долларов), сообщают британские СМИ.
Тинтагель — разрушенный замок в графстве Корнуолл. Он был построен в 1233 году Ричардом, графом Корнуоллом, представителем норманнской династии Плантагенетов. Место традиционно связывают с легендами о короле Артуре. Здесь он якобы был зачат, появился на свет, и отсюда его еще младенцем увез волшебник Мерлин.
Раскопки показывают, что на месте замка ХІІІ века существовало римское поселение ІІІ-IV веков. Также в культурных слоях Тинтагеля был найден камень VІ века с надписью на латыни, в которой упоминается король Артур.
В средние века через ущелье глубиной 58 метров к скалистому выступу, на котором стоял замок, был переброшен мост, охраняемый рыцарями. Ученые не знают, когда именно он рухнул, но это произошло до ХVІІ века.
Новый пешеходный мост на этом месте будет иметь длину 30 метров. Средства на его постройку выделили миллиардеры и филантропы Ханс Кристиан и Джулия Раусинги, наследники империи Tetra Pak. Проект возглавляет государственное агентство English Heritage.