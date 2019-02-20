Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Аргументы и факты. Кастрация кота
В Туркменистане женщин лишают прав (и запретили Lada)
20 продуктов, от которых отказались в разных странах
Муж Анны Нетребко похудел на 14 килограммов
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард (фото)
В России введут новый ГОСТ Новый ГОСТ с требованиями к дорожной противогололедной химии готовит Росавтодор
Похищенный ребенок нашел родителей спустя 50 лет (фото)
Детям показали вещи из 90-х: реакция бесценна
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
Почему дергается глаз и что с этим делать?
30 тысяч за ночь: Серябкину обвинили в оказании эскорт-услуг
Два самолёта в Индии столкнулись лоб в лоб - видео
Муж Анны Нетребко похудел на 14 килограммов
Лера Кудрявцева в пиджаке со снежинками разочаровала фанатов
Депутат предложил подумать о штрафе за грязные носки в плацкарте
Самые доступные внедорожники — что есть на рынке?
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард (фото)
Два кота затопили несколько квартир в Петербурге
Фоторепортажи
8Закрытая граница
14Скончался актер Сергей Юрский
16:49 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Великобритании воссоздадут мост короля Артура

Он соединит руины замка Тинтагель с материком.

Легендарный мост к замку Тинтагель будет воссоздан благодаря пожертвованию в размере 2,5 млн фунтов (около 3,3 млн долларов), сообщают британские СМИ.

Тинтагель — разрушенный замок в графстве Корнуолл. Он был построен в 1233 году Ричардом, графом Корнуоллом, представителем норманнской династии Плантагенетов. Место традиционно связывают с легендами о короле Артуре. Здесь он якобы был зачат, появился на свет, и отсюда его еще младенцем увез волшебник Мерлин.

Раскопки показывают, что на месте замка ХІІІ века существовало римское поселение ІІІ-IV веков. Также в культурных слоях Тинтагеля был найден камень VІ века с надписью на латыни, в которой упоминается король Артур.

Во время загрузки произошла ошибка.

В средние века через ущелье глубиной 58 метров к скалистому выступу, на котором стоял замок, был переброшен мост, охраняемый рыцарями. Ученые не знают, когда именно он рухнул, но это произошло до ХVІІ века.

Новый пешеходный мост на этом месте будет иметь длину 30 метров. Средства на его постройку выделили миллиардеры и филантропы Ханс Кристиан и Джулия Раусинги, наследники империи Tetra Pak. Проект возглавляет государственное агентство English Heritage.

Во время загрузки произошла ошибка.
Так будет выглядеть пешеходный мост к замку
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также

Выплаты, льготы, ипотека: Путин назвал меры для поддержки семей
Минобороны показало видеокадры полигонного испытания «Посейдона»
Рогозин: SpaceX не сможет превзойти РФ в ракетных двигателях
Заявление на Аршавина поступило в УФСБ Петербурга
Суд признал незаконной комиссию за снятие наличных с кредиток
Пляж на Бали превратился в свалку после шторма (фото)
Сын обнаружил письмо покойного отца на старом компьютере
Спорт
Выиграет ли Роналду «дерби неудачников»? В среду в Мадриде отношения в 1/8 финала начнут выяснять «Атлетико» и «Ювентус» — клубы, проигравшие за последние пять лет по два финала Лиги чемпионов
Hi-Tech
NASA показало гигантский айсберг размером с Санкт-Петербург Скоро от антарктического ледяного шельфа Брунт отколется 1700 квадратных километров льда.
Авто
Большой внедорожник Kia удивил экспертов расходом топлива Агентство по охране окружающей среды США (EPA) опубликовало данные по реальному расходу топлива Kia Telluride
Кино
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем Звезда фильма «Карнавал» отметила 70-летие в кругу российских знаменитостей
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Обманутых дольщиков не будет, новых домов — тоже: мнение экспертов
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Конец советского феномена: почему дачи оказываются «вне закона»
Дети
Дети Утяшевой и Воли разрисовывают стены в квартире (фото) Новый кадр сделал 5-летний Роберт
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь