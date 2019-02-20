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17:45 (мск), источник: Mail.ru Новости

81-летняя женщина стала единственной обитательницей далекого острова

Чтобы добраться до материка, ей нужно плыть на пароме 3 часа.

81-летняя вдова Ким Син Ел из Южной Кореи — единственный человек, живущий на спорных островах Лианкур в Японском море.

Женщина живет на одном из островов с 1991 года. Она переехала сюда с мужем и осталась на Токто после его недавней смерти. По словам зятя, женщине нравится спокойствие и расслабляющая атмосфера этого места.

Корея и Япония не могут поделить острова Лианкур вот уже 300 лет. В Корее их называют Токто, а в Японии — Такэсима. Фактически это два острова в 150 метрах друг от друга, а также группа примыкающих скал. Здесь часто бывают шторма и туман, а в холодное время года — метели. На островах — дефицит питьевой воды. Их территория объявлена заказником.

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Сейчас территорией управляет Южная Корея. Япония считает, что после Второй мировой войны соседи незаконно оккупировали острова, принадлежащие ей с 17 века. Корейцы настаивают, что территория принадлежит им еще с 6 века.

Острова посещают туристы, полицейские и оператор маяка, но никто из них здесь не ночует. С материка на остров можно за три часа добраться на пароме.

Дом Ким — единственный на острове, и правительство Южной Кореи не собирается поощрять новых поселенцев. Тем не менее дочь и зять планируют переехать к ней в ближайшее время.

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