Японский художник делает невероятно реалистичную еду из дерева (фото)
Отличить муляж от оригинала просто невозможно.
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Отличить муляж от оригинала просто невозможно.
Сэйдзи Кавасаки из Японии несколько лет назад в качестве хобби начал вырезать из дерева различные поделки в виде миниатюрных животных и бытовых предметов.
Но, сделав однажды деревянную булочку, он понял, что в этом и есть его призвание. Сейчас Кавасаки специализируется именно на создании еды. Его деревянные перчики,