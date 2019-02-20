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18:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

Японский художник делает невероятно реалистичную еду из дерева (фото)

Отличить муляж от оригинала просто невозможно.

Сэйдзи Кавасаки из Японии несколько лет назад в качестве хобби начал вырезать из дерева различные поделки в виде миниатюрных животных и бытовых предметов.

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Но, сделав однажды деревянную булочку, он понял, что в этом и есть его призвание. Сейчас Кавасаки специализируется именно на создании еды. Его деревянные перчики, хот-доги, суши и шоколадки совершенно невозможно отличить от настоящих продуктов. Да и выглядят они очень аппетитно.

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