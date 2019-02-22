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13:28 (мск), источник: BBC News Русская служба

Американцы борются со старением, переливая себе кровь молодых. Это работает?

Власти США призывают жителей страны прекратить практику переливания себе молодой крови, которая активно рекламируется как средство омоложения организма и борьбы с болезнями Паркинсона, Альцгеймера, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, обычно развивающимися в преклонном возрасте.

Источник: Reuters

В официальном заявлении, опубликованном надзорным агентством американского минздрава (FDA контролирует качество пищевых продуктов и медикаментов), утверждается, что несмотря на популярность и дороговизну такого «лечения», его эффективность не подтверждена никакими научными исследованиями.

Более того, любое переливание крови (или — в данном случае — плазмы), особенно в больших объемах, сопряжено со значительными рисками для здоровья.

Тем не менее клиники, предлагающие подобную услугу, работают уже в нескольких штатах США — и, судя по росту предложения, пользуются большим спросом.

При этом, как уточняет Business Insider, каждая инъекция «молодой крови» обходится пациентам в сумму от 8 до 12 тысяч долларов.

По стопам профессора Преображенского

«В настоящий момент заведения, расположенные в различных штатах, предлагают всем желающим инъекции плазмы, полученной от молодых доноров, по цене, достигающей тысяч долларов за процедуру — в качестве лечения от различных заболеваний», — говорится в заявлении, опубликованном FDA во вторник вечером.

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Плазма — это жидкая составляющая крови, в которой, в частности, содержатся белки, обеспечивающие ее свертываемость.

Инъекции и переливание плазмы действительно используются в медицине — например, при некоторых заболеваниях печени, когда в крови у пациентов не хватает собственных необходимых белков. Только в США ежегодно проводится более 14 млн подобных операций — это почти 40 тысяч переливаний в день.

Однако омоложение при помощи подобных процедур — расхожий миф, не имеющий под собой научной основы.

«Нет никаких клинических испытаний, подтверждающих пользу инъекций плазмы от молодых доноров в предотвращении старения, потери памяти или в лечении таких заболеваний, как старческая деменция, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, сердечных заболеваний или посттравматического стрессового расстройства», — подчеркивает регулятор.

Проще говоря, мы озабочены тем, что недобросовестные агенты наживаются на некоторых пациентах, навязывая им инъекции плазмы в качестве лекарственного средства.
Скотт Готтлиб
комиссар FDA

Амброзия — пища богов

В заявлении FDA не упоминаются конкретные клиники или компании, предлагающие «услуги по омоложению» при помощи инъекций плазмы. Однако там упомянуто, что регулятор рассматривает возможность обратиться в эти компании напрямую, потребовав прекратить «злоупотреблять доверием пациентов и подвергать их здоровье риску».

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В то же время американские СМИ и околонаучные издания (в том числе National Post, Business Insider и MIT Technology Review) уже несколько лет открыто рассказывают об этой услуге, предлагаемой компанией Ambrosia.

В древнегреческой мифологии амброзией называлась пища олимпийских богов, которая якобы делала их бессмертными.

Стартап Ambrosia был основан в 2016 году в Калифорнии выпускником Стэнфордской медицинской школы Джесси Кармазином. Его бизнес-идея заключалась в том, чтобы переливать желающим плазму крови, взятую у доноров в возрасте от 16 до 25 лет.

По словам самого Кармазина, идея пришла ему в голову, еще когда он был студентом и наблюдал многочисленные переливания. Именно тогда он якобы заметил, что пациенты, которым переливали кровь более молодых людей, чувствовали себя лучше и выздоравливали быстрее.

В том же году компания объявила о проведении клинических исследований, чтобы научно подтвердить пользу этой процедуры. Однако масштаб испытаний был невелик — волонтеров набралось всего 200 человек, хотя изначально набрать собирались 600. Не последнюю роль в этом, видимо, сыграл тот факт, что для участия в эксперименте нужно было оплатить процедуру по стандартной стоимости.

Нет попросту никаких клинических доказательств что подобное лечение будет полезным, — цитировал тогда журнал Science профессора Стэнфордского университета Тони Уайсс-Кори, проводившего аналогичные исследования по переливанию молодой плазмы на мышах. — Так что фактически это злоупотребление доверием людей.

Результаты исследований, проведенных «Амброзией», до сих пор не опубликованы. Однако, по данным Business Insider, в настоящий момент клиники компании работают уже в пяти городах США.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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