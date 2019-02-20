Британец написал строгие правила для будущего бойфренда своей внучки

Строгий список правил включал следующее: парень должен быть «финансово обеспечен», не должен «никогда не смотреть на другую девушку» во время отношений и должен быть «очень добрым». Кроме того, молодому человеку нужно предлагать оплатить счет, если они обедают вместе с дедулей. А еще ему обязательно нужно быть католиком и фанатом футбольных «Кельтов».

Мой дедушка написал список правил для моего бойфренда.

«Правило 1: он должен быть католиком;

Правило 2: он должен быть поклонником команды Celtic;

Правило 3: он должен работать;

Правило 4: он должен мне нравится;

Правило 5: я должен ему нравится;

Правило 6: у него не должно быть финансовых проблем;

Правило 7: он никогда не должен смотреть на других девушек, пока он в этих отношениях;

Правило 8: он должен быть добрым;

Правило 9: у него должна быть машина;

Правило 10: всегда в моем присутствии он должен предлагать заплатить по счету».