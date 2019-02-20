Британец написал строгие правила для будущего бойфренда своей внучки
Девушка поделилась этим списком в соцсетях.
Девушка поделилась этим списком в соцсетях.
21-летняя Эми Макхью из городка Эйрдри, британского графства Ланаркшир, опубликовала в Twitter забавный список из десяти требований к своему потенциальному бойфренду, который составил ее дедушка.
Строгий список правил включал следующее: парень должен быть «финансово обеспечен», не должен «никогда не смотреть на другую девушку» во время отношений и должен быть «очень добрым». Кроме того, молодому человеку нужно предлагать оплатить счет, если они обедают вместе с дедулей. А еще ему обязательно нужно быть католиком и фанатом футбольных «Кельтов».
Мой дедушка написал список правил для моего бойфренда.
«Правило 1: он должен быть католиком;
Правило 2: он должен быть поклонником команды Celtic;
Правило 3: он должен работать;
Правило 4: он должен мне нравится;
Правило 5: я должен ему нравится;
Правило 6: у него не должно быть финансовых проблем;
Правило 7: он никогда не должен смотреть на других девушек, пока он в этих отношениях;
Правило 8: он должен быть добрым;
Правило 9: у него должна быть машина;
Правило 10: всегда в моем присутствии он должен предлагать заплатить по счету».