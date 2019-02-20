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20:03 (мск), источник: Mail.ru Новости

Британец написал строгие правила для будущего бойфренда своей внучки

Девушка поделилась этим списком в соцсетях.

21-летняя Эми Макхью из городка Эйрдри, британского графства Ланаркшир, опубликовала в Twitter забавный список из десяти требований к своему потенциальному бойфренду, который составил ее дедушка.

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Строгий список правил включал следующее: парень должен быть «финансово обеспечен», не должен «никогда не смотреть на другую девушку» во время отношений и должен быть «очень добрым». Кроме того, молодому человеку нужно предлагать оплатить счет, если они обедают вместе с дедулей. А еще ему обязательно нужно быть католиком и фанатом футбольных «Кельтов».

Мой дедушка написал список правил для моего бойфренда.
«Правило 1: он должен быть католиком;
Правило 2: он должен быть поклонником команды Celtic;
Правило 3: он должен работать;
Правило 4: он должен мне нравится;
Правило 5: я должен ему нравится;
Правило 6: у него не должно быть финансовых проблем;
Правило 7: он никогда не должен смотреть на других девушек, пока он в этих отношениях;
Правило 8: он должен быть добрым;
Правило 9: у него должна быть машина;
Правило 10: всегда в моем присутствии он должен предлагать заплатить по счету».

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