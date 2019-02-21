«Поздравляем, у вас три судимости»

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Оформляя документы для переезда в США, законопослушный юрист и предприниматель с ужасом узнал, что он, оказывается, трижды судимый рецидивист. Именно такие сведения о нем содержались в информационных базах российского МВД. С тех пор вот уже пять лет мужчина пытается доказать, что никакого уголовного прошлого у него нет, и требует исправить роковую ошибку. Но правоохранительные органы и их бюрократическая машина не привыкли признавать свою вину: если в документе написали, что осужден, значит были на то основания. В подробностях запутанной истории о том, как честный гражданин получил чужие судимости, разбиралась «Лента.ру».

«Кто же сидит в тюрьме, если я на свободе?»

В 2008 году гражданин России Ашот Симонян уехал в Армению, где женился и обзавелся семьей. В 2014 году Симоняны выиграли грин-карту, которая дает право жить и работать в США. Собирая необходимые документы, воодушевленный Ашот пришел в российское посольство в Ереване, чтобы получить справку об отсутствии судимости — она необходима для переезда в другую страну. Казалось бы, банальная формальность — но она обернулась для Симоняна настоящим кошмаром…

Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД России сообщил, что у Симоняна Ашота Геворковича, оказывается, весьма неоднозначное прошлое. Так, в 2006 году Дорогомиловский суд Москвы приговорил его к двум годам лишения свободы за грабеж. Отсидев этот срок, Симонян вышел на свободу в мае 2008 года. И через четыре месяца Ашот Симонян вновь оказался на скамье подсудимых — на этот раз за попытку грабежа. Нагатинский суд Москвы дал ему пять лет заключения. Освободился Симонян из мест лишения свободы в 2013 году (документ имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Ко всему прочему, в конце справки МВД проинформировало ее получателя, что ранее у него были другие анкетные данные: Арабачян Саркис Сережович 1984 года рождения, уроженец Армении.

С этого начались все мои проблемы. Самое интересное в том, что с 2008 по 2012 годы меня вообще не было в России, причем в моем заграничном паспорте есть соответствующие отметки. Больше того, я пересекал границу России, а по документам сидел в колонии. И тогда, когда я был в Армении, я одновременно «совершал» преступления в Москве. Ашот Симонян в беседе с «Лентой.ру»

Пытаясь выяснить, как такое произошло, Симонян обращался в разные инстанции, но везде получал отписки. Только в администрацию президента он направил 14 обращений. Пока Симонян пытался разобраться в происходящем, в основном — из Армении, его осудили снова. В 2015 году, по данным спецучета МВД России, Чертановский суд Москвы приговорил Симоняна к четырем годам лишения свободы за кражу.

— Я приезжаю в Россию, прихожу в прокуратуру, и они мне говорят: «Поздравляем, у вас не две, а три судимости», — вспоминает Симонян. — Я их спрашиваю: а кто сидит в тюрьме, если я тут? Они тоже удивились, стали говорить: может однофамилец, может техническая ошибка…

Тем временем его жена с сыновьями уехали в Америку, а сам Ашот поселился в Белгороде, где жил до отъезда в Армению. Он общался с семьей лишь по интернету: по условиям грин-карты родные Симоняна не могли покинуть США.

«Они выдали преступнику паспорт с моими данными»

В 2015 году Ашот Симонян пришел в банк, но сотрудник отказался его обслуживать, заявив, что его паспорт недействительный. Таким образом к «чужим» судимостям прибавилась еще одна проблема — оказалось, что юридически нашего героя просто нет. Вскоре выяснилось, что в 2009 году на имя Ашота Геворковича Симоняна отделением № 3 управления ФМС в Белгороде был выдан новый паспорт — но с фото, на котором был далеко не Симонян. Герой статьи отправился в УФМС, чтобы узнать, на каком основании его лишили документа.

Я говорю им: кому вы выдали паспорт, вы с ума сошли? В 2009 году я вообще был в Армении, потом, когда вернулся в Россию, открывал на свой паспорт фирмы, вел предпринимательскую деятельность, осуществлял многомиллионные переводы, а документ, оказывается, недействительный. Как такое вообще может быть? Они выдали преступнику паспорт с моими анкетными данными…

В УФМС по Белгородской области Симоняну сообщили, что его настоящий паспорт был объявлен недействительным на основании заявления об утрате, поступившем в 2009 году от должностных лиц ИК-5 УФСИН по Белгородской области. Взамен утраченного документа был выдан новый на имя Ашота Симоняна. Вопрос — кому выдан?

Есть указ президента России о паспортировании осужденных: когда человек выходит из мест лишения свободы без документов, то ему их оформляют.

— Цель благородная, но правоохранительные органы должны смотреть, кому они дают новый паспорт, — говорит собеседник «Ленты.ру». — Человек с моими данными сидел в колонии на территории города Белгорода.

Когда я начал разбираться с этим, мне показали документы и выяснилось, что это мой одноклассник Рубен Геворкян, который 15 лет назад помог мне продать машину. У него осталась ксерокопия моего паспорта. Сейчас правоохранительные органы пытаются всю вину свалить на него, якобы он воспользовался этой ксерокопией, чтобы стать мной. Да не смешите меня!

«Выдали не только паспорт, но и гражданство»

В 2015 году Ашот Симонян аннулировал паспорт, выданный его однокласснику. Он стал добиваться привлечения к ответственности должностных лиц ФМС, при попустительстве которых другой человек получил паспорт на его имя. Но Симоняну по-прежнему нужно было что-то решать с судимостями…

— Я удивляюсь, как мне удавалось пересекать границы в то время, когда Геворкян сидел в тюрьме под моим именем, — удивляется Ашот Симонян. — Я даже выезжал в Дубай. Они же Геворкяну выдали не только паспорт гражданина России, но и гражданство России, потому что он гражданин Армении. Это чистая уголовщина. Нарушаются все мои конституционные права: я не могу свободно передвигаться, не могу оформить кредит, получить ипотеку. Я три года не вижу своих детей!

В 2015 году, когда вскрылась личность двойника Симоняна, прокуратура Белгорода после обращения нашего героя провела проверку и выяснила следующее:

Проверкой отпечатков пальцев рук [настоящего Симоняна] по базе данных АДИС «Папилон» [там хранится дактилоскопическая информация] установлено, что под одними и теми же анкетными данными имеется несколько человек. Отпечатки пальцев [настоящего Симоняна] не совпадают с отпечатками пальцев рук лиц, отбывавших наказание в ИК-5 и ИК-6 под анкетными данными «Симонян Ашот Геворкович».

Исходя из этого прокуратура Белгорода сделала вывод, что в 2006 и 2008 годах в Москве были осуждены «иные лица» под именем Ашот Симонян. Поэтому ведомство направило материалы своей проверки в прокуратуру Москвы для отмены приговоров.

«Без меня меня судили»

Через год столичная прокуратура уведомила Ашота Симоняна о проводимой проверке по факту осуждения другого человека под его именем.

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— Недавно из постановления суда я узнал, что Геворкян еще в 2007 году, отбывая свой первый срок, сообщил прокурору, что он — не Ашот Симонян и его незаконно посадили, — говорит собеседник «Ленты.ру». — Прокурор сообщил об этом в Москву, но его обращение оставили без ответа. То есть зная, что этот человек не Ашот Симонян, наши правоохранительные органы его еще два раза сажали. Без меня меня судили, хотя в 2007 году я был в России.

Как выяснилось, история оказалась банальной: когда Рубена Геворкяна первый раз задержали за преступление, у него не было никаких документов, кроме ксерокопии паспорта Ашота Симоняна. С хорошо читаемым текстом — но очень неразборчивой фотографией. И Геворкяна, дактилоскопируя, внесли в базу данных под именем одноклассника. С этого начался заколдованный круг: чтобы удостоверить личность, полицейские брали отпечатки пальцев, отправляли их в информационный центр — и получали ответ, что принадлежат «пальчики» Ашоту Симоняну. Ответ воспринимался как стопроцентное доказательство установления личности.

А главная жертва этого переплета даже не знала, что творится: ни правоохранительные органы, ни суды ни разу даже не запросили характеристики с места работы или жительства подсудимого.

В 2008 году по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина, который сразу представился Арабачяном Саркисом Сережовичем. Но уже на допросе назвал другую фамилию, как выяснится в 2018 году, настоящую — Геворкян Рубен Левонович. Однако во все процессуальные документы опять попал абсолютно непричастный Ашот Геворкович Симонян: на основании сведений из банка данных дактилоскопической информации АДИС-ГИЦ. И под этими данными Нагатинский суд вынес второй приговор.

«Это приговор всей нашей правоохранительной системе»

В апреле 2018 года президиум Мосгорсуда собрался для того, чтобы рассмотреть вопрос об отмене трех приговоров в отношении Ашота Симоняна, под именем которого судили Рубена Геворкяна.

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова лично взяла под контроль мое дело. Была трехсторонняя видеоконференцсвязь: суд, я и Рубен. Судья его спрашивает: вы говорили, что вы — не Ашот Симонян? Геворкян отвечает: да, говорил. В итоге президиум Мосгорсуда отменил все три приговора в отношении меня. Геворкяна отпустили по УДО на девять месяцев раньше срока, несмотря на 50 нарушений режима.

По словам Симоняна, МВД провело портретную экспертизу его и Рубена, чтобы убедиться, что они — два разных человека. В апреле 2018 года приговоры отменены… но до сих пор эти данные не внесены в ГИАЦ МВД.

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— В ноябре 2018 года мне оттуда сообщили: несмотря на то что в отношении вас отменены приговоры, мы ждем процессуального решения, чтобы удалить информацию по вам из базы данных, — рассказывает Ашот Симонян. — Вы понимаете, это приговор всей нашей судебной и правоохранительной системе! Меня возмущает абсолютная безалаберность, безграмотность людей, которые в ней работают. Я близок к отчаянию, я не знаю, что делать!

По словам Симоняна, сегодня он хочет справедливости, восстановления своего честного имени и полного удаления из базы данных МВД информации о его судимостях.

— Они говорят о моем праве на реабилитацию, но это не реабилитация, — говорит он. — Реабилитируют преступника, а я не преступник. Все наши правоохранительные органы беззубые, когда дело касается наших прав. Я очень зол!

Его история поневоле заставляет задуматься о том, что творится с учетными данными Федеральной миграционной службы (ФМС), которая выдает паспорта, не установив личность, — причем выдает в колонию. А данные об изменениях вносятся в компьютерные системы несколько лет, как это было с паспортом Ашота Симоняна: документ был признан недействительным в 2009 году, но спокойно проходил все проверки вплоть до 2015 года.

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Берегите паспорт гражданина России, не показывайте его посторонним, не передавайте другим лицам его копии и фотографии, чтобы избежать в будущем проблем с законом. Мошенники могут использовать ваш документ в преступных целях, отвечать за которые придется вам.