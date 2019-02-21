Ученые назвали способ избежать опасных мутаций в кишечнике

Источник: Reuters

По словам экспертов, жирная пища приводит к нарушении микрофлоры кишечника, мутации «полезных» бактерий и в последствии к нарушению обмена веществ,

В исследовании участвовали 217 человек в возрасте от 18 до 35 лет без проблем со здоровьем и с нормальным весом. Их разделили на три группы с разным рационом питания. У всех трех групп дневное потребление белка было одинаковым, различалось лишь количество углеводов и жиров. У первой группы доля жира в общем потреблении калорий составляла 20 процентов, у второй — 30 процентов и у третьей — 40 процентов.

Каждый из участников исследования жестко придерживался назначенного рациона питания в течение шести месяцев. Влияние каждой из диет на микрофлору кишечника исследователи оценивали с помощью сравнения образцов крови и фекалий в начале эксперимента и в его конце.

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В результате определенные изменения наблюдались лишь у первой и третьей групп. У людей, придерживавшихся рациона питания с пониженным содержанием жира, наблюдалось повышенное количество полезных бактерий, которые производят короткоцепочечные жирные кислоты.

Напротив, у третьей группы количество таких бактерий снизилось, и увеличилось количество микроорганизмов, характерных для больных диабетом второго типа, а также бактероидов, связанных с повышенным уровнем холестерина. Помимо этого, у третьей группы наблюдались нарушения в обработке кишечником длинноцепочечных жирных кислот и последующее повышение уровня веществ, приводящих к воспалениям.