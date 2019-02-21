Реестр азартных игроков появится в России

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что человек, который осознает у себя тягу к азарту, может добровольно написать заявление о включении в данный список.

Также в список войдут недееспособные граждане, которых внесли туда опекуны.

При этом граждане, добровольно включившие себя в этот перечень, смогут ограничить свои ставки.

Подать заявление об исключении из списка можно будет только через год после включения в него.

Сами хозяева букмекерских контор считают, что среди их клиентов лишь 1−2% игроманов, но эксперты считают, что этот показатель больше.