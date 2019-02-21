Пассажирский лайнер случайно превысил скорость звука, пишут СМИ

Отмечается, что на высоте около 11 километров самолет Boeing 787−9 Dreamliner попал в высотное струйное течение, за счет чего смог развить скорость в 800 миль в час (1285 километров), в то время как на этой высоте скорость звука составляет 1062 километра в час, а обычная скорость такого авиалайнера составляет 561 милю в час (902 километра в час).

Тем не менее, несмотря на такое ускорение, самолет прибыл в пункт назначения лишь на 48 минут раньше положенного времени.

Как после позднее в своем Twitter написал пилот этого самолета Питер Джеймс, он никогда за свою 25-летнюю карьеру не встречал такого попутного ветра.