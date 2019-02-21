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10:10 (мск), источник: Forbes

В России появилась вторая женщина-миллиардер

Превращение Wildberries в компанию-единорога делает ее единственного владельца Татьяну Бакальчук миллиардером.

Источник: Фото Семена Каца для Forbes

Состояние Татьяны Бакальчук, соосновательницы крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries, превысило $1 млрд. Она стала второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной. Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием $600 млн.

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В этом году году Wildberries, в которой Бакальчук принадлежит 100% акций, заняла четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, получив оценку стоимости в $1,2 млрд. Так как компания не является публичной, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов. В 2018 году Wildberries в полтора раза увеличил число пунктов самовывоза — до 2799, а также начал строительство распределительного центра площадью 145 000 кв. м в Подмосковье и объявил о скором появлении склада в Екатеринбурге.

Свой бизнес преподаватель английского языка Татьяна Бакальчук основала вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Изначально супруги занимались продажей женской одежды по немецким каталогам Otto и Quelle. Сегодня на сайте представлены различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электроника, книги и т. д. Ежемесячно около 60 млн человек посещают сайт преимущественно из России (95%), Украины, Белоруссии, Германии и США. В 2018 выручка компании составила $1,7 млрд.

Елена Ганжур, Forbes Staff

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