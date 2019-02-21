В России появилась вторая женщина-миллиардер
Превращение Wildberries в
Превращение Wildberries в
Состояние Татьяны Бакальчук, соосновательницы крупнейшего в Рунете
В этом году году Wildberries, в которой Бакальчук принадлежит 100% акций, заняла четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, получив оценку стоимости в $1,2 млрд. Так как компания не является публичной, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов. В 2018 году Wildberries в полтора раза увеличил число пунктов самовывоза — до 2799, а также начал строительство распределительного центра площадью 145 000 кв. м в Подмосковье и объявил о скором появлении склада в Екатеринбурге.
Свой бизнес преподаватель английского языка Татьяна Бакальчук основала вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Изначально супруги занимались продажей женской одежды по немецким каталогам Otto и Quelle. Сегодня на сайте представлены различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электроника, книги
Елена Ганжур, Forbes Staff