В России появилась вторая женщина-миллиардер

В этом году году Wildberries, в которой Бакальчук принадлежит 100% акций, заняла четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes, получив оценку стоимости в $1,2 млрд. Так как компания не является публичной, ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов. В 2018 году Wildberries в полтора раза увеличил число пунктов самовывоза — до 2799, а также начал строительство распределительного центра площадью 145 000 кв. м в Подмосковье и объявил о скором появлении склада в Екатеринбурге.