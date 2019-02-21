Стала известна основная причина смерти мужчин в России

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От этих заболеваний в 2017 году скончалось около 102 тыс. мужчин трудоспособного возраста (16−29 лет). К таким болезням в том числе относят инсульт и инфаркт миокарда. Порядка 86,9 тыс. человек умерли от внешних причин, например, ДТП, нападения, несчастные случаи. Еще 42 тыс. скончались от новообразований.

Среди прочих причин — болезни органов пищеварения (26 тыс.), инфекционные и паразитарные заболевания (20 тыс.) и болезни органов дыхания (12 тыс.). В общей сложности в России в 2017 году скончались 317,5 тыс. мужчин трудоспособного возраста.