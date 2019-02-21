Стала известна основная причина смерти мужчин в России
Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти мужчин в России. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает телеканал RT.
Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти мужчин в России. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает телеканал RT.
От этих заболеваний в 2017 году скончалось около 102 тыс. мужчин трудоспособного возраста (16−29 лет). К таким болезням в том числе относят инсульт и инфаркт миокарда. Порядка 86,9 тыс. человек умерли от внешних причин, например, ДТП, нападения, несчастные случаи. Еще 42 тыс. скончались от новообразований.
7 февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что около 70% российских мужчин трудоспособного возраста умирают