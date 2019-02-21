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10:12 (мск), источник: Газета.Ру

Что будет с реальными доходами россиян, в связи с посланием Путина

Социальные инициативы президента будут стоить бюджету 100−120 млрд рублей в год, подсчитал первый вице-премьер Антон Силуанов.

Источник: РИА "Новости"

Объявленные меры затронут небольшие группы населения и незначительно отразятся на реальных доходах россиян, полагают аналитики. По оценке Росстата, в январе они упали на 1,3%. По итогам года реальные доходы могут также показать минус.

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Дополнительные расходы федерального бюджета на пакет мер социальной поддержки населения составят 100−120 млрд рублей в год. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, правительство будет искать допресурсы «в ходе исполнения бюджета». «Мы сейчас подключили возможности налоговой службы, таможенной службы к тому, чтобы администрирование шло еще более эффективно, и за счет увеличения охвата, снижения теневого сектора, который еще есть, мы могли бы получить дополнительные доходы», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, он заявил, что «любая экономия, которая будет возникать при исполнении бюджета», должна будет направляться на реализацию послания президента. В предыдущие периоды эти средства переходили на следующий год.

Счетная палата на днях подсчитала, что в 2018 году зафиксирован самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 10 лет (95,5%).

Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 785,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза. При этом в 1,5 раза увеличились остатки бюджетных ассигнований федерального бюджета, подлежащие использованию в очередном финансовом году на те же цели.

На самом низком уровне за последние 15 лет находилось и исполнение расходов на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ (ФАИП). Уровень исполнения составил лишь 81,4% предусмотренного объема бюджетных ассигнований. В результате объем неиспользованных бюджетных ассигнований составил 137,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом в 2,2 раза.

Что касается доплат до прожиточного минимума к пенсиям, которые президент призвал сохранить в полном объеме, то на эти цели, по оценке Антона Силуанова, понадобится в этом году 15−20 млрд рублей и 150−160 миллиардов за шесть лет.

Вице-премьер сообщил также, что все необходимые корректировки в закон о бюджет должны быть сделаны в рамках весенней сессии парламента.

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Экономисты полагают, что меры по поддержке семей с детьми, ипотечников и пенсионеров не приведут к существенному росту реальных располагаемых денежных доходов населения, которые падают пять лет подряд.

В прошлом году они сократились на 0,2%, в январе этого года они показали еще минус 1,3%. При этом рост реальных зарплат (скорректированных на уровень инфляции) замедлился до минимального уровня в 0,2%. За прошлый год он вырос на 6,8%.

Главная проблема начала года — это повышение НДС с 18% до 20%. Инфляция в январе текущего года ускорилась до 5% и может достигнуть пика около 5−6% в марте-апреле текущего года, а затем стабилизироваться, отмечает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Инфляция в 2019 году будет выступать основным фактором давления на динамику реальных заработных плат, так как номинальные зарплаты вряд ли смогут значительно опередить инфляцию по темпам роста, добавляет она.

Остальные источники доходов населения компенсировать замедление роста зарплат не смогут.
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Министр экономического развития Максим Орешкин признал, что причинами низкой динамики доходов россиян стали рост процентных платежей и повышение налоговой нагрузки. Но он полагает, что инициативы президента дадут экономический эффект.

«Вот эти проблемы, особенно для тех семей, для которых это несет наибольшую угрозу их благосостоянию, президент сегодня адресовал в послании. Это не просто социальная история, это история, имеющая экономический эффект», — сказал он в эфире «России-24».

По мнению аналитика «Финама» Алексея Коренева, социальные инициативы президента существенно не повлияют на реальные располагаемые доходы населения.

На деле они касаются не очень многочисленных групп населения.

Например, помощью в погашении ипотечных кредитов, воспользуется немного многодетных семей. Они и так крайне редко берут ипотеку, поскольку основная часть их доходов уходит на содержание детей, отмечает Коренев.

Он говорит, что объявленные меры будут в основном не очень обременительны для бюджета.

Это похоже на попытку поправить рейтинг правительства без существенных затрат, резюмирует аналитик.
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Что будет с реальными доходами россиян в 2019 году

По мнению заведующего Институтом соцполитики НИУ ВШЭ Сергея Смирнова, революционных изменений в ситуации с доходами населения от предложенных Владимиром Путиным мер ждать не стоит.

«Это скорее компенсация ошибок экономической политики прошлых лет и экстренные меры, которые позволят людям справиться с потребительской инфляцией, которая, как мы видим, резко рванула вверх», — сказал он.

По мнению эксперта, очередные меры по поддержке семей с детьми — это также признание того, что у нас в стране уровень бедности выше, чем параметры официально статистики.

Появился новый критерий — это уже 2 прожиточных минимума, это признание того, что с прожиточным минимум что-то не так, а такие семьи де-факто нуждаются в господдержке.

«Это, конечно, поддержит данную категорию населения, но станет скорее компенсацией растущих цен, чем реальным ростом доходов», — считает эксперт.

В целом, существует риск, что из-за ускорения инфляции снижение реальных располагаемых доходов продолжится в 2019 году, они могут снизиться на 0,5% в годовом выражении, прогнозирует Анастасия Соснова.

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