Бабушки и тети помогли ринопитекам выкормить детенышей

Источник: AP 2019

Ученые обнаружили, что детенышей рокселлановых ринопитеков часто кормит молоком не только мать, но и другие самки. Наблюдение за популяцией показало, что почти у 90 процентов детенышей есть кормилицы, обычно это родственные самки: бабушки и тети, хотя до сих пор среди приматов Старого Света кормилицы были известны только у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Аллопарентальная забота — забота о чужом потомстве — встречается у многих млекопитающих, начиная с грызунов и заканчивая человеком. Такое поведение способствует выживанию детенышей и снижает репродуктивную нагрузку, которую несет мать. Обычно другие самки могут присмотреть за детенышами или поиграть с ними. Приматы Нового Света заходят во взаимопомощи еще дальше — они могут кормить молоком детенышей друг друга. Однако среди приматов Старого Света (за исключением людей) таких случаев до сих пор не было описано.

Рокселлановы ринопитеки (Pygathrix roxellana) из семейства Мартышковые живут в Китае, в высокогорных лесах с холодной зимой, которая продолжается около пяти месяцев, что значительно усложняет выкармливание потомства. Ринопитеки живут семейными группами, которые состоят из самца и самок с детенышами. Самки поддерживают близкие контакты с несколькими родственными самками из своего окружения — обычно это их сестры или матери.

Цзуофу Сян (Zuofu Xiang) из Центрального Южного университета лесного хозяйства и технологии в городе Чанша со своими коллегами из Китая, Австралии и США на протяжении пяти лет наблюдали за группой рокселлановых ринопитеков, живущих в заповеднике Шеннондзя (Shennongjia). В группе были 23 фертильные самки, у которых за время наблюдений родились 47 детенышей (один родился мертвым). Авторы определили родство между особями группы на основании генетического анализа волосяных фолликул, собранных с обезьян.

Исследователи обнаружили, что 40 из 46 детенышей (87 процентов) кроме матери кормила и другая самка, которая не была их матерью. У 48 процентов детенышей были по крайней мере две кормилицы. В основном детеныши сосали молоко кормилиц в первые три месяца своей жизни, в то время как мать продолжала кормить своего детеныша больше года.

Обычно кормилицами были бабушки или тети детеныша, принадлежащие к одной семейной группе. Около половины кормилиц одновременно с кормлением чужого детеныша продолжали кормить своего собственного, чаще всего годовалого, детеныша. Наличие материнского опыта кормилицы не отражалось на частоте участия в кормлении чужих детей. Около 90 процентов (25 из 28) матерей отвечали взаимной помощью по вскармливанию и уходу за детенышем, если у кормилицы были свои детеныши в текущий или следующий сезон.

Из 40 детенышей, у которых были кормилицы, не пережили зиму только шесть, в то время как из шести вскормленных только матерью детенышей умерли четверо. Таким образом смертность составила 15 и 67 процентов соответственно.

Из-за небольшого размера выборки эти цифры могут не отражать реальную выживаемость детенышей, но все же усиленное питание и быстрое развитие в первые месяцы жизни, по мнению авторов, обеспечивало детенышам, вскормленным несколькими самками, более высокие шансы пережить зиму.

Долгая зима, крепкие социальные связи с родственницами, а также взаимная поддержка стали, возможно, причиной появления кормилиц в группах рокселлановых ринопитеков. Вероятно, это явление возникало в процессе эволюции несколько раз независимо, но чтобы узнать это наверняка необходимы дальнейшие исследования.