В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны

Источник: РИА Новости

Однако синоптики напомнили, что зима продолжается: нормой для марта являются в том числе морозы и снегопады:

Начало первого весеннего месяца, это совсем не та весна, которую мы с нетерпением ждем.

По его словам, март в Центральном регионе России — полузимний месяц. Кроме того, для него характерны сильные перепады температур между началом и концом месяца.