В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мартовская погода в большей части страны будет в пределах нормы. Об этом сообщает РГ со ссылкой на директора Гидрометцентра Дмитрия Киктева.
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мартовская погода в большей части страны будет в пределах нормы. Об этом сообщает РГ со ссылкой на директора Гидрометцентра Дмитрия Киктева.
Однако синоптики напомнили, что зима продолжается: нормой для марта являются в том числе морозы и снегопады:
Начало первого весеннего месяца, это совсем не та весна, которую мы с нетерпением ждем.
По его словам, март в Центральном регионе России — полузимний месяц. Кроме того, для него характерны сильные перепады температур между началом и концом месяца.
Ранее в Гидрометцентре рассказали, что наступление климатической весны в столице ожидается ближе к 27 марта. Именно в это время среднесуточная температура будет держаться выше нуля.