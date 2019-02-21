Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-6 вопросов о кормах для питомцев
Самые доступные внедорожники — что есть на рынке?
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
Прилучный с женой, Табаков с мамой на премьере «Тобола»
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард (фото)
США создадут космические войска Президент США сделал еще один шаг к созданию американских космических сил
Фанаты «разгадали» пол будущего ребенка Меган Маркл
Алла Пугачева с дочкой отправились за подарками к 23 Февраля
Пугачева растрогала Муравьеву до слез поздравлением с юбилеем
49-летняя Дженнифер Лопез учится танцам на шесте для новой роли
Когда ВАР и пенальти бессильны. «Сити» вырвал победу у «Шальке»
Тактаров: Если расскажу правду о Кокорине, окажусь рядом с ним
Культовое фото, сделанное за несколько часов до убийства певца
14-летняя девочка — одна из влиятельнейших в мире
В Туркменистане женщин лишают прав (и запретили Lada)
Subaru готовит новый кроссовер
Как выглядит квартира на Патриарших почти за миллиард: фото
Как строят «российский Диснейленд»: фото
Фоторепортажи
14Скончался актер Сергей Юрский
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
12:29 (мск), источник: РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мартовская погода в большей части страны будет в пределах нормы. Об этом сообщает РГ со ссылкой на директора Гидрометцентра Дмитрия Киктева.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 87% 760 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА Новости

Однако синоптики напомнили, что зима продолжается: нормой для марта являются в том числе морозы и снегопады:

Начало первого весеннего месяца, это совсем не та весна, которую мы с нетерпением ждем.

По его словам, март в Центральном регионе России — полузимний месяц. Кроме того, для него характерны сильные перепады температур между началом и концом месяца.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что наступление климатической весны в столице ожидается ближе к 27 марта. Именно в это время среднесуточная температура будет держаться выше нуля.

 Путин: нужно пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года
Оценены шансы России на победу в случае войны с НАТО
Захарова прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина
Стала известна основная причина смерти мужчин в России
В России появилась вторая женщина-миллиардер
СМИ узнали выявленную ФСБ схему хищения газа в деле Арашуковых
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника
Послание для бедных: почему россияне не станут богаче
Роналду во время матча ответил на кричалки про неуплату налогов
Спорт
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик Главный тренер «Атлетико» сделал убедительную заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад. Корабли Галерея удивительных сооружений.
Авто
Новое в ПДД: водитель должен управлять машиной не более 9 часов В Правила дорожного движения вводится новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха»
Кино
Прилучный с женой, Табаков с мамой на премьере «Тобола» В Москве состоялась премьера исторического фильма Игоря Зайцева об освоении Сибири
Недвижимость
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
В России разрешили не платить за хижины как за дворцы
Сроки отключения горячей воды сократят до трех дней
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Дети
Фанаты «разгадали» пол будущего ребенка Меган Маркл Поклонники пришли к единому мнению, увидев подарки, которая получила герцогиня во время бэби-шауэра
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь