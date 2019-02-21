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14:29 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему говядина в СССР стоила дешевле колбасы и курицы?

Говядину в советское время можно было купить за 2 рубля, а вареную колбасу — за 2 рубля 20 копеек.

Источник: AP 2019

В советское время, чтобы сделать продукты питания доступными для максимально широких слоев населения, розничные цены зачастую устанавливались ниже себестоимости. Такое плановое ценообразование осуществлялось до 1990 года. В 1991 году правительство Российской Федерации приняло решение о либерализации цен. В итоге сфера ценообразования разделилась на две части: свободного ценообразования и государственного регулирования цен.

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До распада СССР сниженные государственные розничные цены действовали на мясо, молоко, масло и некоторые другие продукты. Так, закупочная цена килограмма говядины могла составлять 4 рубля, в то время как в розницу ее продавали в два раза дешевле. То же самое было с колбасой. Но колбаса, как промышленный продукт высокой степени переработки, традиционно всегда стоила дороже мяса. В розницу ее продавали по 2 рубля 20 копеек, но сама по себе себестоимость «Докторской» была значительно выше.

Как менялась стоимость колбасы и говядины в СССР?

По данным Федеральной службы государственной статистики, с 1961 года по 1991 год вареная колбаса в СССР стоила в магазинах от 2 рублей 20 коп. до 3 рублей за килограмм, в зависимости от категории качества. Килограмм говядины — 2 рубля, а килограмм курицы — от 1 рубля 75 коп. до 2 рублей 60 коп. Импортные куры продавались несколько дороже: польские — по 3 рубля, а венгерские — по 3 рубля 60 коп. После распада СССР цены на колбасу и мясо резко изменились. В 1991 году стоимость вареной колбасы составляла 17 рублей за килограмм, говядину продавали по 15 рублей 54 коп за килограмм, а кур — по 13 рублей 57 коп. В 1998 году после деноминации и дефолта колбаса стала стоить 43,81 рубля, на конец 1998 года говядина выросла в цене до 30 рублей 04 коп., куры — до 30 рублей 74 коп.

От чего зависят цены на говядину сегодня?

В СССР говядина была дешевле вареной колбасы. А сегодня формируется рыночная цена, государство оказывает поддержку фермерам, предоставляет им льготное кредитование, но это совсем не так, как было при Советском Союзе.
Сергей Юшин
Руководитель исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации
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По словам председателя экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков Татьяны Лариной, в советские времена производители говядины после сдачи скота на убой и дальнейшую переработку получали дополнительно 2 рубля за каждый килограмм. Государство таким образом компенсировало хозяйствам затраты на корма, горюче-смазочные материалы, технику и ее ремонт. В результате цены на мясо для потребителей были в два-три раза ниже затрат на его производство и доставку в магазины. Сегодня же, объясняет Ларина, таких компенсаций практически нет.

«Дотации размыты на субсидирования кредитов, или на какие-то целевые программы повышения поголовья и т. д. Раньше сельхозпроизводители тратили на выращивание скота свои деньги, а потом получали компенсации от государства. Возмещение было сугубо адресным, а сейчас вроде бы и деньги даются сначала, но результат такого вложения не всегда окупается», — говорит Ларина.

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