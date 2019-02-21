Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?
Знаете ли вы, как правильно поставить ударение, как произносить существительные в родительном падеже или образовывать числительные? И сможете ли вспомнить, где поставить запятую?
Знаете ли вы, как правильно поставить ударение, как произносить существительные в родительном падеже или образовывать числительные? И сможете ли вспомнить, где поставить запятую?
Большинство жителей России используют русский язык в разговоре и письменной речи. Но часто встречаются неправильное употребление слов, ошибки в грамматике и пунктуации. Допускаете ли вы их? Проверьте себя.