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14:23 (мск), источник: Аргументы и факты

Тест: Хорошо ли вы знаете русский язык?

Знаете ли вы, как правильно поставить ударение, как произносить существительные в родительном падеже или образовывать числительные? И сможете ли вспомнить, где поставить запятую?

Источник: РИА "Новости"

Большинство жителей России используют русский язык в разговоре и письменной речи. Но часто встречаются неправильное употребление слов, ошибки в грамматике и пунктуации. Допускаете ли вы их? Проверьте себя.

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