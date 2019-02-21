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13:23 (мск), источник: Интерфакс

Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космос

Ими станут американские астронавтки — Кристина Кох и Энн Макклейн.

Источник: NASA

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Первый в истории выход в открытый космос двух женщин запланирован в 2019 году, сообщила астронавт Кристина Кох.

Как я понимаю, мы (с Энн Макклейн — ИФ) на данный момент назначены на этот выход в космос, я не знаю насколько это официально освещено НАСА. Мы готовы выполнить любую задачу с любым членом экипажа.
Кристина Кох
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Ранее экипаж, состоящий только из женщин, в открытый космос не выходил.

Ранее сегодня россиянин Алексей Овчинин, американцы Ник Хейг и Кристина Кох после сдачи экзаменов перед полетом на корабле «Союз МС-12» были рекомендованы межведомственной комиссией к полету в качестве основного экипажа Международной космической станции. На МКС им предстоит провести 204 дня. На орбиту они отправятся с космодрома Байконур 14 марта. Овчинин и американец Хейг не долетели на «Союзе МС-10» до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ».

В настоящее время на МКС работают россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Помимо выхода американских астронавток, в мае этого года запланирован выход в космос и российских космонавтов.
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«Одна из самых интересных задач для меня — выход в открытый космос. Там предстоит много задач, необходимо снять большое количество оборудования, стоявшего на экспонировании», — сказал на пресс-конференции Овчинин.

Он пояснил, что образцы материалов позднее будут возвращены на Землю для изучения воздействия на них космических факторов в открытом космосе.

«Будем смотреть, какие материалы подверглись воздействию космоса, а какие — нет», — пояснил Овчинин.

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