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13:43 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находятся пещеры из мрамора, меняющие цвет (фото)

Волшебное место.

В чилийских Андах, недалеко от границы с Аргентиной, находится одно из чудес природы Южной Америки. Это Мраморные пещеры волшебного сине-серого цвета, которые появились более 6 тысяч лет назад.

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Своей причудливой формой пещеры обязаны ледниковой эрозии. Лед, скользящий по горным породам, вырывал куски камня, а подледниковые водные потоки вымывали пустоты, сглаживая и шлифуя стены пещер.

Мраморные пещеры были найдены не так давно — в 1991 году. Самые красивые из них получили названия Мраморная часовня и Мраморный собор.

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Мраморная часовня
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Мраморный собор

Чтобы увидеть чудо природы, нужно проехать 223 км на юг от города Койайке и переплыть на лодке озеро Буэнос-Айрес. Количество туристов, отправляющихся по этому маршруту, растет, ведь пещеры славятся не только красотой, но и загадочным свойством менять цвет в зависимости от времени года.

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Озеро Буэнос-Айрес
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