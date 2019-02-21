Где находятся пещеры из мрамора, меняющие цвет (фото)
Волшебное место.
Волшебное место.
В чилийских Андах, недалеко от границы с Аргентиной, находится одно из чудес природы Южной Америки. Это Мраморные пещеры волшебного
Своей причудливой формой пещеры обязаны ледниковой эрозии. Лед, скользящий по горным породам, вырывал куски камня, а подледниковые водные потоки вымывали пустоты, сглаживая и шлифуя стены пещер.
Мраморные пещеры были найдены не так давно — в 1991 году. Самые красивые из них получили названия Мраморная часовня и Мраморный собор.
Чтобы увидеть чудо природы, нужно проехать 223 км на юг от города Койайке и переплыть на лодке озеро
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