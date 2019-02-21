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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Елена Малышева ответила на критику танца матки в эфире Первого канала

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» ответила на критику выпуска, в котором актриса в костюме женских детородных органов исполнила песню и танец.

Источник: РИА "Новости"

Малышева объяснила, что телеформат не предусматривает чтение лекций, поэтому она придерживается принципа развлекательного просвещения. В этом случае в использовании ростовых фигур нет ничего предосудительного, считает телеведущая.

Честно говоря, не знаю, что плохого в том, что матка существует у каждой женщины. Можно этот факт вычеркнуть, конечно, если ты истинный коммунист, но тогда останется вопрос, как же ты появился на свет.
Елена Малышева

Программа была показана в эфире канала 13 февраля. Зрители обратили внимание на то, что устройство органа было показано в игровой форме: пародийная актриса Светлана Галка облачилась в большой красный костюм, имитирующий строение матки, и в форме песни рассказала об устройстве женской половой системы.

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Претензии выразили, в частности, представители партии «Коммунисты России», которые не в первый раз подают жалобы на телевизионный контент.

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