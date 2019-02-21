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14:48 (мск), источник: Mail.ru Новости

Женщина нашла сестру спустя 47 лет

Помог ДНК-тест.

Две родные сестры, разлученные в младенчестве, случайно нашли друг друга спустя 47 лет благодаря тесту ДНК.

Старшей девочке было всего 2 года, когда ее оставили на станции метро в южнокорейском городе Тэгу. Она попала в детский дом и была удочерена семьей из США. Девочку назвали Кристин Пеннелл. Она выросла единственным ребенком в любящей семье.

Младшей девочке было всего 6 недель, когда от нее избавились точно таким же способом. Она попала в другой детский дом. Девочку тоже удочерили и увезли в Бельгию. Ким Хален выросла в заботливой семье, в которой кроме нее было еще две девочки и два мальчика.

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Кристин пыталась найти своих биологических родителей, когда ей было 24 или 25 лет, но поиск не дал результатов. А Ким не задумывалась о том, что у нее может быть сестра, пока из-за проблем со здоровьем женщина не начала поиск возможных родственников. Поиск по результатам теста ДНК показал, что у нее есть родная сестра.

Ким написала Кристине электронное письмо, женщины начали общаться в видеочате, а затем договорились вместе приехать на родину в Южную Корею. Они назначили встречу на станции метро в городе Тэгу, где их обеих бросили почти 5 десятилетий назад.

Устроив себе небольшие каникулы, сестры стали делать все то, чего были лишены в детстве — ходили вместе по магазинам, помогали друг другу выбирать одежду, пробовали местные лакомства.

«Мы обе не любим рыбу. Мы обе любим улыбаться и смеяться, и очень глупы», — смеется Кристина, добавив, что они обе уже имеют взрослых детей.

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