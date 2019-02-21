В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее предложение высказал Владимир Путин во время обращения к членам Федерального Собрания.

«Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе», — пояснили в ПФР.

Сейчас индексация происходит без учета прожиточного минимума пенсионера, поэтому каждая последующая увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает социальную доплату до прожиточного минимума. В итоге получаемые пенсионером выплаты даже после индексации могут не измениться.

«Предлагаемые поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии. Таким образом, прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, а общая сумма выплат пенсионеру в каждом году будет выше ПМП на сумму прибавки по итогам индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», — отмечается в сообщении ПФР.

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В фонде подчеркнули, что новый порядок будет в том числе распространен и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий. Перерасчет выплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России и подавать какие-либо заявления.

Предложение Путина

Накануне Владимир Путин заявил, что индексация пенсий должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а выплаты с начала года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.