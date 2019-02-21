Художник создал гигантскую волну из 168 тысяч пластиковых соломинок
Высота скульптуры составляет более трех метров.
Высота скульптуры составляет более трех метров.
Художник и фотограф Бен Фон Вонг из Вьетнама вместе с единомышленниками из экологической организации Zero Waste Saigon (ZWS) решил привлечь внимание к актуальной проблеме загрязнения пластиковыми отходами. И подошел к делу с фантазией.
В течение двух месяцев на улицах Сайгона, Ханоя и в пляжных городах Нячанг, и Вунгтау добровольцы собирали пластиковые соломинки и в итоге нашли более 168 тысяч штук. Из них Фон Вонг и сделал две огромные морские волны, которые установили посреди популярного торгового центра.
Кстати, скульптура Вонга даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая скульптура, выполненная из питьевых соломинок.