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15:38 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник создал гигантскую волну из 168 тысяч пластиковых соломинок

Высота скульптуры составляет более трех метров.

Художник и фотограф Бен Фон Вонг из Вьетнама вместе с единомышленниками из экологической организации Zero Waste Saigon (ZWS) решил привлечь внимание к актуальной проблеме загрязнения пластиковыми отходами. И подошел к делу с фантазией.

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В течение двух месяцев на улицах Сайгона, Ханоя и в пляжных городах Нячанг, и Вунгтау добровольцы собирали пластиковые соломинки и в итоге нашли более 168 тысяч штук. Из них Фон Вонг и сделал две огромные морские волны, которые установили посреди популярного торгового центра.

Гигантские волны в качестве скульптур были выбраны неслучайно: они напоминают о том, что пластиковые отходы уже практически заполонили океан.

Кстати, скульптура Вонга даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая скульптура, выполненная из питьевых соломинок.

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