Художник создал гигантскую волну из 168 тысяч пластиковых соломинок

Художник и фотограф Бен Фон Вонг из Вьетнама вместе с единомышленниками из экологической организации Zero Waste Saigon (ZWS) решил привлечь внимание к актуальной проблеме загрязнения пластиковыми отходами. И подошел к делу с фантазией.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sdWfEIfMcrg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В течение двух месяцев на улицах Сайгона, Ханоя и в пляжных городах Нячанг, и Вунгтау добровольцы собирали пластиковые соломинки и в итоге нашли более 168 тысяч штук. Из них Фон Вонг и сделал две огромные морские волны, которые установили посреди популярного торгового центра.

Гигантские волны в качестве скульптур были выбраны неслучайно: они напоминают о том, что пластиковые отходы уже практически заполонили океан.

Кстати, скульптура Вонга даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая скульптура, выполненная из питьевых соломинок.