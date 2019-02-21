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18:06 (мск), источник: Mail.ru Новости

Специалисты собрали фургон Volkswagen T2 в натуральную величину из деталей Lego

На это у них ушло шесть недель.

Сертифицированный моделист Lego Рене Хоффмайстер и его напарник Паскаль Ленхард на туристической выставке в Мюнхене представили уникальную реплику знаменитого фургона Volkswagen T2, полностью сделанную из Lego.

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На создание фургона ушло шесть недель. Он выполнен в натуральную величину и состоит из 400 тысяч деталей конструктора. Из кубиков сделан сам корпус и внутренний интерьер автомобиля, а вот колеса все-таки оставили настоящими. В автомобиле даже можно поднять крышу или открыть дверь.

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Длина Lego-машины составляет пять метров, ширина — 1,9 метра, а высота — два метра. Вес ненастоящего Volkswagen T2 — 700 килограмм.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, в августе 2018 года компания Lego собрала полноразмерный Bugatti Chiron с мотором Lego Power Function. Машина из конструктора оказалась не просто точной копией оригинального спорткара, но и еще ее рабочей версией, способной разогнаться до 20 км/ч.

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