Специалисты собрали фургон Volkswagen T2 в натуральную величину из деталей Lego
На это у них ушло шесть недель.
На это у них ушло шесть недель.
Сертифицированный моделист Lego Рене Хоффмайстер и его напарник Паскаль Ленхард на туристической выставке в Мюнхене представили уникальную реплику знаменитого фургона Volkswagen T2, полностью сделанную из Lego.
На создание фургона ушло шесть недель. Он выполнен в натуральную величину и состоит из 400 тысяч деталей конструктора. Из кубиков сделан сам корпус и внутренний интерьер автомобиля, а вот колеса
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Кстати, в августе 2018 года компания Lego собрала полноразмерный Bugatti Chiron с мотором Lego Power Function. Машина из конструктора оказалась не просто точной копией оригинального спорткара, но и еще ее рабочей версией, способной разогнаться до 20 км/ч.