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19:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: AP 2019

Поправки внесены в федеральный закон «Об исполнительном производстве». Согласно им, приставы не смогут блокировать такие счета: с денежным возмещением вреда здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, пенсии, социальные пособия, в том числе родителям, средства материнского капитала, выплаты по потере кормильца, компенсации пострадавшим от ЧС и так далее.

Также новые поправки обязывают работодателя указывать в расчетных банковских документах соответствующий код вида дохода, порядок указания которого установит Центробанк.

Закон вступает в силу с 1 июня 2020 года.

В октябре 2017 года 72-летний пенсионер из поселка Ясная Оловяннинского района Забайкальского края отправил Путину письмо, в котором попросил главу государства купить ему гроб, так как «в этой стране жить невозможно». На это мужчина решился после того, как судебные приставы сняли с его карты всю пенсию — 8516 рублей, и он остался без возможности купить даже хлеб. После скандала судебные приставы решили вернуть ему половину пенсии и снять арест с его счета.

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