Египетский курорт Шарм-эш-Шейх планируют обнести стеной
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти Египта начали работу по возведению бетонного забора вокруг курорта
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти Египта начали работу по возведению бетонного забора вокруг курорта
Фотографии и видеокадры доказывают строительство бетонного барьера. Его высота достигает шести метров, пишет издание.
«Это не стена. У нас нет стены», — сказал губернатор Южного Синая Халед Фуда. Проект, по его словам, состоит из сочетания высоких бетонных барьеров и не менее 37 километров забора с колючей проволоки с «четырьмя очень красивыми дверями» для доступа в город.
По его словам, этот проект призван «украсить и обезопасить Шарм-эш-Шейх». «Мы делаем это на будущее. Проект поможет
Аналогичные планы строительства стены вокруг города рассмотривались властями Южного Синая еще в 2005 году, но тогда от них отказались. Фуда не стал объяснять, почему власти вернулись к этой идее.
Представитель отеля в
Житель, который попросил не называть его имени, сказал, что
Местные жители уверены, что возводимая стена не сделает курорт безопаснее, не остановит террористов, но будет раздражать людей. «Любой турист, выезжающий из города, будет думать, что он в опасности, и это повлияет на число отдыхающих», — говорит житель