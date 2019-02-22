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10:50 (мск), источник: РИА Новости

Египетский курорт Шарм-эш-Шейх планируют обнести стеной

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Власти Египта начали работу по возведению бетонного забора вокруг курорта Шарм-эш-Шейх, сообщает The Guardian. Правда, издание уточняет, что, несмотря на фотографические доказательства, губернатор Южного Синая отрицает строительство.

Источник: РИА Новости

Фотографии и видеокадры доказывают строительство бетонного барьера. Его высота достигает шести метров, пишет издание.

«Это не стена. У нас нет стены», — сказал губернатор Южного Синая Халед Фуда. Проект, по его словам, состоит из сочетания высоких бетонных барьеров и не менее 37 километров забора с колючей проволоки с «четырьмя очень красивыми дверями» для доступа в город.

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По его словам, этот проект призван «украсить и обезопасить Шарм-эш-Шейх». «Мы делаем это на будущее. Проект поможет Шарм-эш-Шейху вернуть потерянные доходы от туризма», — сказал он.

Аналогичные планы строительства стены вокруг города рассмотривались властями Южного Синая еще в 2005 году, но тогда от них отказались. Фуда не стал объяснять, почему власти вернулись к этой идее.

Представитель отеля в Шарм-эш-Шейхе сообщает, что «никто не понимает, что происходит».

Житель, который попросил не называть его имени, сказал, что контрольно-пропускные пункты и камеры уже окружают город — для обеспечения безопасности. «Нам это смешно. Красота места скрыта забором. Шарм-эш-Шейх известен своими горами и пустыней, а забор нарушает вид», — сказал египтянин.

Местные жители уверены, что возводимая стена не сделает курорт безопаснее, не остановит террористов, но будет раздражать людей. «Любой турист, выезжающий из города, будет думать, что он в опасности, и это повлияет на число отдыхающих», — говорит житель Шарм-эш-Шейха.

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