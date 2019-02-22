«Роскосмос» рассказа о «погрешностях» при запуске спутника с «Байконура»

«Во время выведения были погрешности, но все штатно», — заявила госкорпорация.

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли сообщило о нештатной ситуации при запуске спутника. По их словам, был зафиксирован низкий перигей (низшая точка орбиты) разгонного блока «Фрегат». Один из собеседников агентства отметил, что в разгонный блок заложена программа исправления допущенных ошибок, позволяющая сгладить последствия от нештатной ситуации.

После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне, добавила пресс-служба «Роскосмоса».