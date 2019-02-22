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00:30 (мск), источник: Ведомости

«Роскосмос» рассказа о «погрешностях» при запуске спутника с «Байконура»

При запуске египетского спутника Egyptsat-A с Байконура при помощи российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» были «погрешности», но он успешно выведен на целевую орбиту. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса», передает ТАСС.

«Во время выведения были погрешности, но все штатно», — заявила госкорпорация.

Ранее агентство «РИА Новости» со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли сообщило о нештатной ситуации при запуске спутника. По их словам, был зафиксирован низкий перигей (низшая точка орбиты) разгонного блока «Фрегат». Один из собеседников агентства отметил, что в разгонный блок заложена программа исправления допущенных ошибок, позволяющая сгладить последствия от нештатной ситуации.

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После выполнения программы летных испытаний спутник будет передан на управление египетской стороне, добавила пресс-служба «Роскосмоса».

Ракета-носитель «Союз-2.1б» была запущена в 19.47 мск. Это первый пуск российской ракеты в 2019 г. Изначально EgyptSat-A должен был отправиться на орбиту в ноябре, но пуск несколько раз переносился. Аппарат изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли.

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