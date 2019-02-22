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10:16 (мск), источник: Аргументы и факты

Советский совет. Помогали ли банки, горчичники и другие методы времен СССР?

Круглые пятна на спине и груди после банок, свернутая в трубочку подожженная бумага в ухе, коллективные физиопроцедуры в кабинете поликлиники — советские методы лечения были универсальными и массово применялись. Но насколько они были хороши?

Источник: РИА "Новости"

Медицина еще 30 лет назад была не столь высокотехнологична, как сегодня. У врачей было меньше препаратов в ходу, у них не было возможности работать с современными аппаратами. Вот и выкручивались, как могли. Использовали для терапии много вариантов, и каждый из них отвечал за свой участок. Банки, прогревания ушей специальными свечками или скрутками из бумаги, использование мази «Звездочка», применение марганцовки и т. д. — все это помогало справляться с разными видами патологий. Многие из этих вариантов люди практикуют и сегодня. Однако нередко возникает и вопрос — а действенны ли такие способы, не наносят ли они больше вреда, чем пользы.

Марганцовка

Перманганат калия, или марганцовка, — один из наиболее распространенных антисептиков. За счет своих уникальных свойств это вещество активно использовалось в медицине — как в традиционной, так и в народной. В первую очередь марганцовку применяли для обеззараживания ран. Достаточно было растворить пару кристалликов в воде, чтобы получить необходимое средство. Таким раствором промывали раны, порезы и обрабатывали мозоли.

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Также марганцовка широко применялась при проблемах и расстройствах ЖКТ, отравлениях и расстройстве кишечника. Антисептик помогал нейтрализовать инфекцию в ЖКТ. Кроме того, марганцовку назначали, если потели ноги — для решения проблемы предлагали ванночки на ее основе. А еще такой раствор назначали и при грибке. Эффективность ее была высокой, и свое предназначение — обеззараживание — она отрабатывала в полной мере.

Ну и, конечно же, очень активно марганцовка применялась в педиатрии — всех младенцев в первые месяцы жизни рекомендовали купать в слабом растворе этого вещества.

Сегодня купить марганцовку в аптеках фактически невозможно. Несмотря на то, что прямого запрета на ее продажу нет, аптеки предпочитают не связываться с данным веществом. И причин этому несколько. Одна из них заключается в том, что препарат нестабилен и может воспламеняться, причем делает это он даже при комнатной температуре и неправильном хранении. Поэтому сегодня марганцовку найти сложно, а данный метод лечения можно считать утерянным.

Банки от простуды

С банками от простуды также знакомы все жители союзных республик. Ведь это универсальное средство использовалось буквально в любой ситуации. Приступы кашля, бронхиты, насморки, общее снижение иммунитета — банки были незаменимы. Причем метод использования такого средства был взят из восточной медицины.

Среди плюсов банок называли:

  • Улучшение микроциркуляции крови
  • Повышение защитных сил организма
  • Стимуляция обменных процессов в тканях
  • Регенерация клеток
  • Снижение боли
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Считалось, что банки не вызывают побочных эффектов и гармонично сочетаются с другими вариантами терапии. Технология воздействия была основана на вакууме, создающемся между кожей и банкой. Для начала банку нагревали посредством подожженного фитиля, затем быстро прижимали к коже, чтобы она присосалась. Банка сжимает кожу, происходит разрыв капилляров и усиливается приток крови.

«Банки — это такая дешевая, доступная вещь. Раньше их использовали за неимением лучшего, т.к. лекарств было мало и денег не хватало. Банки можно использовать только в самом начале заболевания — буквально в первый-второй день, когда еще не начался процесс отхаркивания. Если же уже он начался, идет мокрота, особенно зеленая, тут уже должны в дело идти антибиотики и муколитические средства, т.е. препараты, которые разжижают слизь, и человек будет отхаркивать все это. В принципе, банки и сейчас можно использовать, но только пока еще нет температуры и воспалительного процесса. Но перед этим обязательно надо проконсультроваться с врачом», — говорит к.м.н, врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Горчичники как терапия

При простудных заболеваниях, когда закладывало нос, был кашель и проблемы с дыханием, нередко начинали ставить горчичники. Он относились к категории народной медицины и помогали быстро улучшить состояние человека и даже избавить его от сильного насморка. Принцип действия горчичников был построен на раздражающем воздействии на кожу, эфирные масла семян горчицы достаточно активны в этом плане.

Раздражая кожу, горчичники приводили к расширению сосудов и ускоряли течение обменных процессов.
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Кроме того, в составе горчицы есть фермент мирозин, имеющий противомикробные свойства.

«У горчичников принцип тот же, что и у банок. Но они проигрывают банкам, т.к. они одноразовые, максимум можно пару раз использовать. Они также усиливают приток крови к грудной клетке и после их использования нельзя выходить на улицу. Поэтому горчичники ставили преимущественно на ночь. Со счетов сбрасывать этот метод не будем. Однако их также нельзя применять при температуре и выраженных воспалительных процессах в легких. В противном случае можно усилить патологический процесс. Методика небезобидная, поэтому стоит проконсультироваться с врачом. Также стоит понимать, что горчичники испаряют эфирное масло горчицы. Если они стоят на спине, то еще ничего. А вот если их ставят на грудь, то у людей с аллергическим ринитом, с уязвимой слизистой оболочкой, реагирующей на различные запахи, может развиться аллергореакция», — отмечает Владимир Зайцев.

Ингаляции картошкой

Ингаляции активно применяются и сегодня. Вот только используют для них специальные приборы — небулайзеры, вкупе с медицинскими препаратами. Раньше такой роскоши люди не имели. И выходили из положения посредством отваривания картофеля и процедурой активного дыхания над ним, укрывшись одеялом или полотенцем.

Считалось, что полезные пары картофеля оздоравливают организм, а горячий пар выводит мокроту и слизь из носоглотки и легких быстрее.

Все это не от хорошей жизни проводилось. Сейчас ингаляторы доступны всем и окупают себя быстро. Если речь идет о небулайзере, то он и вовсе доставляет лекарственные препараты до самых альвеол легких. А вот ингаляции горячим паром обжигают носоглотку, провоцируют аллергическую реакцию и могут приводить к развитию отека. Врачи же при ОРВИ обычно, наоборот, рекомендуют противоотечные средства.

Прогрев ушей

При болях или стрельбе в ухе первым средством помощи считалось прогревание. Для этого есть специальные свечи, которые постепенно нагреваются при зажигании и передают тепло равномерно. Но если свечей под руками не было, в ход шли обычные варианты. Чаще всего сворачивалась трубочка из бумаги и поджигалась. Тонким концом она вставлялась в ухо до перепонки и выдерживалась, пока бумага тлела.

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«Этот вариант опасен, не стоит его практиковать. Так называемые фитосвечи, иссушают барабанную перепонку. В результате пересушивается кожа слухового прохода и выпаривается вода из барабанной перепонки. Никакой пользы от этого нет, эффект прогрева не создается, но пересушивание может стать причиной разрыва перепонки. Поэтому данный метод сегодня не рекомендуется.

Есть еще и проблема прогревания при гнойном отите. Если человек не будет принимать антибиотики, то гноеобразование будет идти более активно. Также может быть нарушен отток гноя в носоглотку, если не проводится правильная противоотечная терапия и терапия для снятия воспаления в полости носа. В этом случае гной копится-копится, а от прогрева может прорвать. И гнойные массы могут хлынуть не наружу, а через сосцевидный отросток. В этом случае они могут оказаться в оболочках головного мозга и вызвать такое состояние, как отогенный менингит, — говорит Зайцев.

Физиопроцедуры

«Солнышко», КУФ, электрофорез и прочие, знакомые с детства названия, — все это активно использовалось в восстановительном периоде. Считалось, что это обязательный элемент для укрепления переболевшего организма и восстановление его сил.

Сегодня массовый КУФ и «Солнышко» уже не практикуют. По крайней мере в тех же количествах, что и раньше. Но пользу применения ультрафиолетовых ламп врачи не отрицают. Наоборот, они нередко даже рекомендуют кварцевать помещения, особенно в период эпидемий. Разные варианты физиотерапии, например, с применением электромагнитных волн, также еще активно используют в поликлиниках для реабилитации и восстановления.

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