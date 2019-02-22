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05:12 (мск), источник: РИА Новости

Школы операторов беспилотных караванов откроются в России в 2020 году

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Сеть школ для операторов беспилотных караванов и киберспортсменов откроется в России в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Источник: Reuters

В декабре в «Автонет» сообщили РИА Новости, что в России в ближайшие годы появятся беспилотные караваны, которые будут заниматься перевозкой грузов по трассам. Технология системной работы автоматизированных транспортных средств уже проходит тестирование в агросфере, эта техника может единовременно обрабатывать огромные территории.

Подобная технология будет использоваться в перевозках торговых грузов беспилотными караванами. Под них появится новая специальность — операторов караванного вождения.

Проект «Автонет» «Race Base» предполагает обучение операторов караванов на специальных виртуальных симуляторах управления автоматизированным транспортом, а также спортивными автомобилями. Программой предусмотрены отдельные курсы для профессиональных гонщиков (в том числе занимающихся киберспортом).

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«Неотъемлемой частью проекта должны быть курсы для специалистов “профессий будущего”, в том числе — “водители”, или диспетчеры автоматизированного транспорта. Экосистема школы будет использоваться для подготовки операторов беспилотного транспорта, мониторинга и дистанционного управления транспортными средствами. Центры позволят подготавливать к работе операторов караванного вождения. … Первая школа футуристического вождения появится в России уже в 2020 году», — отметили в пресс-службе.

Спортивно-симуляционный центр будет включать зону автосимуляторов (комплекс для автоспортсменов и для киберспортсменов), зал, где можно смотреть прямые трансляции всех российских и зарубежных авто- и киберспортивных событий, цифровой кокпит (информационное сопровождение гонок), магазин с официальной атрибутикой гоночных серий и команд. Планируется, что в 2020 году студентам центра Race Base будут доступны 264 автосимулятора в 12 центрах.

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