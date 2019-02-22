Какие соки надо пить накануне весны

Источник: AP 2019

«Безусловно, это яблочный сок. Его больше всего пьют у нас в стране, и это правильно. В яблочном соке содержатся хлорогеновые кислоты, ряд полифенольных соединений, которые обладают антиоксидантным действием и оздоравливающе действуют на организм», — рассказала «Российской газете» руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.

Обычно в качестве источника хлорогеновых кислот называют зеленый кофе. Однако в яблочном соке этих веществ больше. Правда, об этом мало, кто знает, подчеркнула она.

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Хлорогеновые кислоты, как антиоксиданты, тормозят окислительные процессы в организме. С этим связан их оздоравливающий эффект, особенно в период, когда высок риск простудных заболеваний.

В России лишь часть продаваемого в магазинах сока произведена из отечественного сырья. Остальной продукт импортируется в основном из Китая, отметила эксперт.

Поскольку требования к маркировке яблочных соков стандартизированы, судить о том, какой из них полезнее, сложно.

«Китайский продукт более сладкий из-за более высокого содержания сахара в яблоках. В России выращивают менее сладкие сорта, потому и сок более насыщенный кислотами», — сказала Людмила Хомич.

Выбирая яблочный сок, стоит внимательно читать на упаковке состав продукта. Главное, чтобы было указано «яблочный сок». В остальном выбор зависит от вкусовых предпочтений, например, кому-то нравится осветленный, а кому-то с мякотью.

Также полезным соком в конце зимы считается апельсиновый. Он на втором месте по популярности в России. Кроме того, к полезным напиткам этого сезона стоит отнести клюквенные морсы, которые также содержат комплекс противовоспалительных веществ, добавила эксперт. «Мы рекомендуем чередовать соки, так как каждый из них имеет свои полезные вещества», — отметила Людмила Хомич.