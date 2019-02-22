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05:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян позвали на двухмесячные военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2019 году граждан России, пребывающих в запасе, на военные сборы. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что сборы продлятся два месяца в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. Из семи пунктов указа три проходят под грифом «для служебного пользования».

1 февраля сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о десятикратном повышении штрафов за все административные правонарушения в области воинского учета, в частности за неявку в военкомат.

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В настоящее время за «неисполнение гражданами конституционной обязанности по защите Отечества» штрафуют всего на 500 рублей. Это позволяет призывникам отказываться от постановки или снятия с воинского учета и от дополнительного медобследования по назначению военной комиссии, а также не оповещать о смене места жительства и изменении личных данных.

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