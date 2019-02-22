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06:43 (мск), источник: РИА Новости

Израильский лунный зонд отделился от ракеты-носителя и полетел к Луне

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Первый израильский лунный зонд «Берешит» успешно отделился от ракеты-носителя Falcon 9 и начал самостоятельное путешествие к естественному спутнику Земли, сообщила компания SpaceX.

Старт ракеты-носителя с тремя аппаратами на борту, в том числе израильским зондом, состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 04:45 мск в пятницу. После отделения и посадки первой ступени ракета-носитель продолжила движение к заданной орбите.

Отделение аппарата от несущей его ракеты состоялось приблизительно через полчаса после ее старта.

«Подтверждено успешное отделение аппарата компании SpaceIL, который совершит посадку на Луну, он начинает двухмесячное путешествие к Луне», — сообщила компания в своем Twitter аккаунте. SpaceX также ведет прямую трансляцию запуска на своем сайте.

Как в свою очередь со ссылкой на данные SpaceX сообщает портал Space Flight Now, после отделения зонд «расправил опоры, на которые он будет прилуняться» и передал сигнал на Землю.

«Берешит» (в переводе с иврита — «Бытие» или «Зарождение»), по задумке создателей, команды молодых израильских ученых, объединившихся в проект Space IL, зонд должен совершить мягкую посадку на Луну 11 апреля. Стоимость создания аппарата не превысила 100 миллионов долларов, часть из которых — частные пожертвования. В случае успеха миссии зонд станет первым аппаратом на Луне, построенным не по государственной, а частной инициативе, а Израиль сможет стать четвертой страной, когда-либо доставившей на естественный спутник Земли свой космический аппарат (после РФ, США и КНР).

Как пояснил накануне старта в интервью РИА Новости экс-глава израильского концерна Israel Aerospace Industries (IAI), который осуществил строительство аппарата, Давид Ламперт, путешествие зонда на Луну продлится около двух месяцев из-за особенностей маршрута американской ракеты-носителя Falcon-9.

По словам эксперта, зонду предстоит «опуститься на поверхность Луны, “пропрыгать” по ней 500, или, если получится, немного больше метров и, главное, выполнить свое научное предназначение — с помощью специального оснащения сделать замеры магнитного поля, а также панорамные фото поверхности Луны и передать на Землю снимки в высоком разрешении».

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